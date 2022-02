GF Vip, rissa tra Delia e Soleil: interviene immediatamente Barù per evitare il peggio

By

GF Vip 6, scoppia una rissa tra Delia e Soleil. L’intervento di Barù è necessario per evitare il peggio. Ecco che cosa è successo tra le due primedonne della casa.

Delia e Soleil ai ferri corti. Le due gieffine litigano e interviene Barù per evitare il peggio. Ecco il filmato che mostra l’accesa discussione.

Delia e Soleil ai ferri corti

Che non scorresse buon sangue tra Delia e Soleil era cosa palese a tutti. Le due protagoniste del triangolo amoroso insieme ad Alex Belli, continuano ad essere ancora le stelle indiscusse del reality più spiato d’Italia.

Da quando la modella venezuelana è entrata nel bunker di Cinecittà, per l’influencer italo-americana non c’è più pace. Soleil ha litigato con quasi tutti i coinquilini e ha rotto definitivamente i rapporti con Manila Nazzaro e raffreddato quelli con Katia Ricciarelli.

È sola, ora, nella casa a combattere contro tutto e tutti. Delia invece continua ad essere furiosa con la Sorge che è stata la causa della fine del suo matrimonio con Belli. Proprio in un momento di sfogo, è scoppiata una furiosa discussione tra le due primedonne della casa. Presente all’acceso confronto Barù che è dovuto intervenire per evitare il peggio.

Rissa tra le due gieffine, interviene Barù

È ancora guerra aperta tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due gieffine non trovano pace e ogni scusa è buona per battibeccare e discutere. Nelle scorse ore, la modella venezuelana e l’influencer italo-americana, sono state protagoniste di un acceso dibattito che ha rischiato di trasformarsi in una rissa.

Delia, nei giorni, scorsi ha fatto un gesto piuttosto forte, decidendo di porre fine al suo matrimonio con Alex Belli, sfilandosi, come segno di vittoria, la fede che fino a quel momento l’aveva legata al fotografo.

La Duran ha dichiarato di volersi sentire libera e di necessitare di chiudere i ponti con l’attore di CentoVetrine. Soleil è intervenuta in una questione delicata cercando di convincere la gieffina a non prendere decisioni affrettate. Ma non è tutto.

La Sorge ha ritenuto esagerato il comportamento di Delia e l’ha invitata a prendersi del tempo per riflettere, dimenticando i brutti pensieri. Delia furiosa ha azzittito Soleil e le due hanno iniziato a rispondersi a muso duro, a vicenda.

È stato necessario l’intervento di Barù, sempre presente durante questa discussione, per evitare il peggio. Il gieffino si è tenuto pronto ad intervenire nella rissa.