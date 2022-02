Cagliari, moto travolge e uccide bimbo di 15 mesi nel passeggino: il centauro si costituisce dopo la fuga

By

Cagliari: è ancora sotto choc la madre del piccolo Daniele, ucciso da una moto pirata, nel tardo pomeriggio di ieri, in via Cadello, nel capoluogo sardo.

La donna è rimasta illesa, mentre per il suo piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. Il motociclista, che in un primo momento si era dato alla fuga, ha poi ammesso le sue colpe, consegnandosi alle autorità.

Drammatico incidente a Cagliari: motociclista travolge e uccide un bambino di 15 mesi

Un pomeriggio come tanti, che in un attimo si è trasformato in una follia inimmaginabile. È quanto accaduto ieri, intorno alle 17, a Cagliari, dove un bimbo di appena 15 mesi è morto, il piccolo Daniele Ulvar, dopo essere stato travolto da una moto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il piccolo fosse nel passeggino, guidato dalla madre, quando il motociclista, a bordo di una Yamaha TMax, ha travolto il passeggino.

Una folle corsa terminata 15 metri più avanti, quando il motociclista è fuggito via, senza prestare soccorso. La madre del piccolo ha raggiunto il figlio e ha allertato i soccorsi, ma per il bambino non c’era ormai più nulla da fare.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari accorsi sul posto con due ambulanze: il piccolo è morto per il violento impatto.

Motociclista fugge, poi si costituisce

Il centauro alla guida della moto si è prima dato alla fuga, poi, qualche ora dopo si è presentato nella Caserma dei Carabinieri, ammettendo le sue responsabilità.

L’uomo è ora accusato di omissione di soccorso, fuga e omicidio stradale.

La madre del piccolo Daniele è rimasta illesa, ma è stata soccorsa sotto choc dai sanitari giunti sul luogo della tragedia.

Secondo le prime testimonianze, sembra che il motociclista fosse in fase di sorpasso quando ha travolto il passeggino.

Madre e figlio stavano attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali di fronte al parco di Monte Claro, quando il centauro li ha travolti.

Una tragedia immensa ha colpito oggi la nostra città. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia di Daniele. Riposa in pace, piccolo. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 1, 2022

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale e della Polizia Municipale, che per primi sono giunti sul luogo della tragedia.

Una ragazza, che si trovava nella zona dell’incidente, ha raccontato all’Ansa quei drammatici istanti.

“Ho sentito le grida strazianti dalla madre, la donna era sconvolta. Urlava: ‘dov’è il mio bambino, dov’è il mio bambino’. Solo dopo qualche istante ha visto il corpicino, e ha iniziato a piangere a dirotto”

ha riferito la ragazza.