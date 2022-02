Anna Tatangelo, botta finale: dopo anni ci ritenta ma prende un altro 2 di picche

By

Grande batosta per Anna Tatangelo: la cantante ci ritenta ma prende di nuovo un due di picche.

Anna Tatangelo, botta finale: l’ex compagna di Gigi D’Alessio ci riprova ma riceve in risposta un altro palo. Ecco che cosa è accaduto.

Due di picche per Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. La sua voce dolce, intensa e profonda è amata da tutti. Muove i primi passi nell’universo musicale da giovanissima.

A soli 15 anni partecipa al Festival di Sanremo e vince con il brano doppiamente fragili nella categoria giovani. La sua presenza scenica e la sua voce straordinaria le apriranno le porte del successo.

L’anno successivo Pippo Baudo la vuole al suo fianco come conduttrice di Sanremo Top. Nel 2002 incontra Gigi D’Alessio e duetta con lui nel brano dal titolo Un nuovo bacio che si classifica tra i singoli più venduti in Italia.

Nel 2003 ritorna nuovamente sul palco dell’Ariston nella categoria Big e presenta il brano volere volare. A distanza di anni, nel 2014 si ripropone nuovamente a Sanremo e partecipa con il pezzo Libera ma alla quarta serata viene esclusa dalla competizione.

Da allora, la Tatangelo ha dedicato il suo tempo anche ad altri progetti che non sono soltanto quelli musicali. L’abbiamo vista in televisione, alla conduzione de I migliori anni e addirittura al cinema. Dopo tante vittorie, arriva ora per lei l’ennesima delusione.

La grande delusione della cantante

Anna Tatangelo ha preso parte a ben 8 edizioni del Festival di Sanremo e l’ultima risale al 2019. In quell’anno presentò sul palco dell’Ariston il brano Le nostre anime di notte. La canzone non riscuoterà però molto successo e si posizionerà solo al 22esimo posto.

Sono già due anni che la cantante prova a ripresentarsi a Sanremo ma invano. È stata pubblicata la lista di artisti che hanno presentato i loro pezzi al direttore artistico di Sanremo e cioè Amadeus e alla squadra di produzione.

Tra questi figura il nome proprio di Anna Tatangelo che è stata esclusa insieme ad altri artisti come Lorenzo Fragola, Giovanni Caccamo, The Kolors e Patty Pravo. Arriva dunque un’altra dura batosta per l’ex compagna di Gigi D’Alessio la quale si è ritrovata a dover affrontare una sconfitta: Amadeus e la sua squadra hanno scartato il suo brano.

Anna intanto non resta con le mani in mano, l’artista è impegnata già in nuovi progetti lavorativi e chissà, magari il prossimo anno la ritroveremo proprio sul palco che l’ha lanciata al successo.