Amadeus, dove è finita la moglie? Lei sparisce ma un dettaglio sconvolge Fiorello

Panico nello studio di Sanremo, la moglie del conduttore Amadeus sparisce e Fiorello si preoccupa notando un dettaglio. Ecco che cosa è successo realmente.

Come ben saprete, nella serata di ieri si è tenuta la prima puntata del Festival della musica italiana. Sono numerosi i volti che hanno deciso di assistere ed altrettanto numerosi i volti di tutti gli artisti che hanno deciso di gareggiare per contendersi la vittoria. Da sempre salgono sul palco solo ed esclusivamente artisti di successo che, grazie alla loro musica, sono riusciti a trasmettere un messaggio importante a tutta la popolazione italiana. Da mesi a questa parte non si parla d’altro, l’evento mette in discussione tutto e tutti sperano di assistere per non perdersi neanche un secondo delle varie esibizioni.

Sono ormai diversi anni che il famigerato conduttore si occupa della conduzione del rinomato Festival. Tutti coloro che hanno ottenuto questo importante ruolo sono grandi volti del mondo dello spettacolo e della musica stessa. Per questo motivo infatti, lo stesso conduttore si sente onorato di poter prendere il loro posto, il tutto fatto con la dovuta umiltà. Nei prossimi giorni non si farà altro che parlare delle varie esibizioni e non solo, perfino le presenze sceniche sul palco verranno messe in discussione. Come già accaduto, Amadeus non è solo, al suo fianco infatti troviamo Fiorello.

Sparisce la moglie di Amadeus, Fiorello nota un dettaglio e lo comunica pubblicamente

La scorsa serata è iniziata la magia che solo il Festival di Sanremo ci può regalare. Inoltre, dopo ormai moltissimo tempo, finalmente è tornato il pubblico nelle sale. I cantanti in gara sono incredibilmente felici di potersi finalmente esibire davanti ad un pubblico vero e non semplicemente davanti alle telecamere. Fiorello, fedele compagno del conduttore, decide sempre di sdrammatizzare la situazione con quel filo di ironia che non guasta mai.

Mentre tutti attendevano che la scaletta procedesse per il senso giusto, Fiorello si è intromesso salendo sul palco dell’Ariston e sdrammatizzando la situazione. Con molta ironia ha infatti chiesto dove si trovasse attualmente la moglie del conduttore, ovvero Giovanna Civitillo. Il marito di quest’ultima, capendo l’ironia celata nelle sue parole è scoppiato in una fragorosa risata e gli ha poi indicato il posto in cui lei sedeva.

Al che Fiorello, con un grande sorriso, ha deciso di prendere un po’ in giro la donna per via del colore appariscente dell’abito da lei indossato.

“Senti ti posso chiedere una curiosità? Ma tua moglie è venuta stasera? Perché io non la vedo, si sarà vestita e mimetizzata perché io non la vedo Sei tu quella in giallo? Scusa non ti avevo notato. Lo sai che quando è partito il Festival io ho detto ‘ma cos’è quella cosa?’ ed eri te!”

La simpatia di Fiorello ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/tTrDEA7g9j — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 2, 2022

Sentendo queste sue parole la stessa Giovanna è scoppiata in una fragorosa risata. Fiorello è da sempre amato e stimato dal pubblico, i suoi interventi rallegrano anche i momenti più critici!