Aka7even, sapete perché si chiama così? Ha vissuto un passato traumatico

Aka7even, sapete perché il giovane si chiama così? Ha un passato alle spalle davvero traumatico.

Cosa si nasconde dietro il nome d’arte di Luca Marzano, uno degli allievi più amati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi? Il giovane cantante ha raccontato del suo passato doloroso e di come la vita lo abbia segnato profondamente.

La rinascita di Aka7even

Luca Marzano, in arte Aka7even, è stato uno degli allievi più amati della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante non abbia alzato lui la coppa dei campioni dato che la vincitrice del talent è stata Giulia stabile, il cantante partenopeo ha ricevuto comunque il consenso del pubblico ed oggi è un amatissimo artista.

Il giovane debutterà in pompa magna anche a Sanremo 2022 con il brano Perfetta così scontrandosi con il suo ex compagno di scuola Sangiovanni che porta invece in gara il brano Farfalle.

Insomma, possiamo dire che entrambi i cantanti, dopo la fine dell’esperienza mariana hanno ricevuto il meritato successo. In molti si sono chiesti come mai Luca Marzano abbia scelto un nome d’arte così particolare.

Arriva la finalmente la spiegazione e a rivelare un retroscena inedito è proprio il cantante. Sapete che ha vissuto un momento davvero drammatico nella sua vita? Assurdo.

Perché il cantante ha scelto questo nome d’arte

Luca Marzano è conosciuto da tutti con il nome d’arte di Aka7even. Tutti gli artisti, quando cercano di farsi conoscere nel mondo della musica, si presentano il più delle volte con un nome d’arte che ha un significato particolare e che non è mai scelto a caso.

La stessa cosa vale anche per l’ex allievo di Amici che ha spiegato la ragione di questo nome d’arte così particolare. Il giovane cantante ha raccontato che da piccolino, a causa di una grave encefalite, ha avuto delle crisi epilettiche che lo hanno portato addirittura in coma per una settimana.

Ha confessato di aver vissuto un periodo infernale, come si il tempo per lui si fosse improvvisamente fermato, ha dichiarato in più occasioni. La mamma, il papà e il fratello temevano che non si sarebbe mai più risvegliato.

La scelta del nome d’arte ha una ragione ben precisa: Aka deriva dall’inglese ed è un acronimo per “also known as” che tradotto vuol dire “anche conosciuto come” mentre 7 rappresenta il numero della sua vita dato che è stato in coma 7 anni per 7 giorni e 7 sono anche le vite dei gatti. Insomma, nulla è stato lasciato al caso.