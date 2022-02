UeD, ricordate l’ex dama Carlotta? Lo struggente motivo per cui non è mai più tornata

Che fine ha fatto Carlotta Savorelli? L’ex dama di Uomini e Donne conquistò il pubblico con la sua semplicità e femminilità. Dopo il suo abbandono è completamente scomparsa dal piccolo schermo: scopriamo di più.

Senza dubbio, Carlotta Savorelli è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate dal pubblico di Canale 5. Da quando non è più apparsa nel famoso dating show di Maria De Filippi, tantissimi telespettatori sentono la sua mancanza e chiedono che fine abbia fatto: scopriamo di più.

Chi è Carlotta Savorelli? Tutto sull’ex dama del trono over

Carlotta Savorelli, conosciuta per essere stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più amate di sempre. Nelle relazioni è sempre stata sfortunata, proprio per questo ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi.

All’interno della trasmissione di Canale 5 non è riuscita a trovare l’amore, infatti, dopo poco ha abbandonato definitivamente il parterre femminile. Ma che fine ha fatto? L’ex dama è attivissima sui social, infatti, oltre ad essere una vocalist di successo è anche un’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cᴀʀʟᴏᴛᴛᴀ Sᴀᴠᴏʀᴇʟʟɪ (@carlottavoicesavorelli)



Insomma, dopo Uomini e Donne, Carlotta è tornata alla sua vita di sempre anche se oggi è una donna molto popolare, su Instagram ha quasi 150 mila seguaci che la sostengono ogni giorno. Ma perché ha abbandonato il famoso dating show di Canale 5? Non ci credereste mai, ma il motivo è davvero struggente, vi lascerà senza parole: scopriamo di più.

Il motivo del suo abbandono a Uomini e Donne

Carlotta ha emozionato il pubblico di Canale 5 con la sua forte e sensibile personalità, infatti, quando ha abbandonato definitivamente il trono over di Uomini e Donne, sono rimasti tutti sconvolti.

Il suo è stato un addio improvviso e davvero difficile. Nel corso di un’intervista, la dama ha raccontato un retroscena legato al suo abbandono, che è accaduto l’ultima sera in cui era ancora parte del programma:

“Mi misi a piangere sulle scale del B&B dove alloggiavo. Avevo deciso di chiudere con un ragazzo dopo 3 uscite perché avevo capito che non ero interessata. Mi misi così in discussione che scoppiai a piangere.”

Quella sera, si sentì smarrita e la pandemia non aiutò affatto, proprio per questo decise di abbandonare per sempre il programma di Maria De Filippi. Carlotta, ha inoltre raccontato che grazie al percorso a Uomini e Donne, è riuscita a conoscere persone meravigliose e non ha nessun rimorso, rifarebbe ogni cosa.