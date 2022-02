Il famosissimo cantante napoletano Gigi D’Alessio, ripreso mano nella mano con l’amante. Sul web circolano le prove della sua colpevolezza: ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato sulla bocca di tutti i suoi fan e non, il tutto reso possibile grazie alla nascita di suo figlio, oggi però la situazione cambia completamente. Come ben saprete il cantante ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, il successo riscontrato con il passare del tempo lo ha reso una vera star. I suoi pezzi ci hanno accompagnati nel lungo percorso della nostra vita, facendoci sentire sensazioni indimenticabili. I brani cantanti insieme alla sua ex Anna Tatangelo ci hanno fatto letteralmente sognare trasportandoci in un sogno.

Dopo svariati anni di condivisione della propria quotidianità però la loro relazione è giunta al termine. Il dispiacere recato a tutti i fan della coppia è molto e per questo motivo infatti si spera che tra i due prima o poi si possa in qualche modo riaccendere la scintilla ormai spenta. Ad ogni modo, nelle ultime ore sul web si è acceso nuovamente un putiferio che lo vede come protagonista indiscusso. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta realmente.

Gigi D’Alessio, ripreso mano nella mano con l’amante. I fan perdono la testa

Come già anticipato, il cantante è in attività ormai da diversi anni. Quando raggiunse l’apice della sua carriera i tempi erano diversi, come anche tutto ciò che si lega al mondo della musica. Oggi la storia è completamente cambiata, per realizzare un video musicale infatti si procede in tutt’altro modo, allora invece bastava anche solo una videocamera.

Molti anni fa, durante una delle tante riprese fatte, il cantante inquadrò una giovane coppia mano per la mano, questa però non era affatto una semplice comparsa e venne infatti inquadrata senza alcun consenso.

Il video musicale successivamente venne caricato su tutte le piattaforme digitali ed ottenne un successo davvero inaspettato collezionando visualizzazioni su visualizzazioni. La donna ripresa mono per mano con un giovane uomo, sporse denuncia al cantante poiché quest’ultima non era consapevole del tutto. Inoltre, l’uomo che era in sua compagni non era il compagno di vita, bensì l’amante.

Gigi D'Alessio, mano nella mano con l'amante 😱 pic.twitter.com/N8BPi871hd — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 31, 2022

Il marito infatti, vedendo il video, chiese ufficialmente il divorzio, per questo motivo infatti la donna chiese perfino il risarcimento alla casa discografica del cantante. Qualche tempo fa, inaspettatamente, quest’ultima vinse la causa poiché, il video caricato, la rese popolare, notorietà del tutto indesiderata. Il cantante quindi dovette sborsare innumerevoli somme di denaro per risarcire i danni.