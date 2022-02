Era il 1999 quando Gianni Morandi litigò furiosamente con Whitney Houston che fu ospite al programma in onda sulla Rai C’era un ragazzo. Vediamo cosa successe.

Gianni Morandi ha ricordato quella lite nel corso di una diretta Instagram con Luca Bianchini.

Gianni Morandi si racconta

Oltre ad essere un grande artista musicale, Gianni Morandi è noto anche per i suoi social media e gli scivoloni che ha preso. Ultimo, ma non ultimo, la diffusione di qualche secondo del brano che presenta a Sanremo. Il cantante 75 enne si è raccontato nel corso di una diretta Instagram insieme a Luca Bianchini, scrittore.

Una diretta che è avvenuta quando sia lui che sua moglie Anna, come pure tutti gli italiani, erano reclusi in casa a causa del lock down. Nel corso della diretta, ha approfondito anche il tema dei social e, in particolare, degli haters. In particolare, Gianni Morandi ha affermato che gli haters fanno parte del gioco perché, del resto, non è possibile ne pensabile piacere a tutti.

Ad esempio, lui si diverte molto quando lo prendono in giro perché va a fare la spesa di domenica o perché, secondo qualcuno, è il caso che andasse in pensione. Lui, con fare serafico, risponde che sì, certamente un giorno ci andrà. E loro smettono di commentare in malo modo.

La mezza lite con Whitney Houston

Durante la diretta, ha ricordato anche un episodio che forse non tutti conoscono, una lite con una diva della musica ormai scomparsa: Whitney Houston. Era il 1999 e Gianni Morandi conduceva un programma che ebbe un grande successo di pubblico e raccolse artisti provenienti da tutto il globo. Si chiamava C’era Un Ragazzo e, a una delle puntate, partecipò anche Whitney Houston per duettare insieme a lui.

Non tutti sanno che, durante le prove, la Houston si comportò un po’ da diva. In particolare, arrivò in ritardo e poi, una volta arrivata, ebbe da ridire sulla tonalità della canzone da portare in scena. Tanto che, Gianni Morandi, le disse che non si stava comportando in modo professionale.

In pochi sanno cosa accadde dietro le quinte 😅 pic.twitter.com/dlcEKaUCl1 — Solo gossip (@gossipsolo1) January 31, 2022

Al che, la cantante lo abbracciò e gli disse che aveva davvero un buon profumo. Da allora, le prove continuarono. L’esibizione fu davvero magistrale e, ancora oggi, Gianni Morandi la ricorda con piacere. La canzone portata in scena era All at Once e lo stesso Morandi affermò che la Houston era di una bellezza celestiale. Se dovesse avere la possibilità di duettare con un’altra grande voce sceglierebbe Adele.