Delia in sauna con Barù abbassa la testa 2 volte e lui si impaurisce: “Chiede aiuto con gli occhi”

L’attuale vippona Delia Duran si avvina notevolmente al vippone Barù e compie un gesto inaspettato che mette in allarme l’uomo. Ecco cosa è successo realmente.

La donna ha varcato la soglia della porta rossa ormai da diverse settimane. Entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip per lei significa davvero molto poiché son svariate le verità a lei nascoste dal marito Alex Belli. Quest’ultimo, nonostante lui sia stato squalificato ormai da tempo, ha continuato a dare spettacolo anche fuori dal programma. Il suo comportamento ha destato numerosi sospetti nelle menti di tutti coloro che seguono il programma ma non solo. Gli stessi autori hanno iniziato a dubitare del suo operato. Come ben saprete inizialmente si pensava che l’uomo avesse un accordo con Alfonso Signorini, ovvero il famigerato conduttore del reality, e con gli stessi autori. Con il passare del tempo però i suoi atteggiamenti hanno destabilizzato perfino loro.

Nelle ultime settimane, nonostante il suo “game” sia finito da tempo, l’uomo ha continuato a stuzzicare la gieffina Soleil. Questo, ovviamente, ha scatenato una reazione negativa nella donna, la quale si sarebbe aspettata molto più rispetto dopo la sua entrata nella casa. Contro ogni speranza che la donna aveva riposto on lui, Alex Belli ha continuato il “game” coltivando il triangolo amoroso perfino fuori dalla mura. Davanti a questi suoi atteggiamenti menefreghisti, la donna ha deciso di agire d’impulso lasciando l’uomo e godendosi il suo percorso.

Delia Duran ed i gesti ambigui rivolti nei confronti di Barù, tutta la verità

Dopo la rottura definitiva della loro relazione la donna ha deciso di darsi alla pazza gioia godendosi ogni momento fra i concorrenti del reality. Ha inoltre adocchiato alcuni di loro così da poterli stuzzicare e, magari, fare ingelosire il suo ormai ex. A quanto pere questo piano sta andando decisamente a gonfie vele, nei gironi scorsi la vippona si è avvicinata notevolmente al nuovo arrivato, ovvero Gianluca.

I suoi atteggiamenti però, a sua volta, hanno scosso il vippone Barù, il quale ha criticato pesantemente sia lei che Alex Belli. Stanco delle loro parole li ha infatti accusati di seguire un semplice copione, per giunta anche mal fatto. Al che la donna ha perso la pazienza ed i due hanno iniziato a scontrarsi furiosamente.

Durante le ultime ore però Delia ha deciso di abbandonare lascia di guerra e di chiarire la situazione. Mentre i due erano in sauna infatti ha spiegato le sue motivazioni ed ha poi introdotto l’argomento “amore libero”. Nello spiegare il tutto all’uomo però la donna ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più.

Il suo atteggiamento ha iniziato a far insospettire Barù, il quale tentava in tutti i modi di non risultare scortese. Ben due volte però la donna, ridendo, ha abbassato la testa in modo completamente ambiguo. Barù, al ché, non ha potuto fare altro che chiedere aiuto con gli occhi.