Colesterolo, il sintomo da non sottovalutare delle punta delle dita dei piedi

Il colesterolo alto è responsabile del 60% delle malattie cardiache, da non sottovalutare un particolare sintomo delle punta delle dita dei piedi.



Il colesterolo totale può essere suddiviso in due sottocategorie che hanno funzioni diverse.

Cos’è il colesterolo

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue che aiuta il tuo corpo a costruire nuove cellule, proteggere i nervi e per la produzione di ormoni. Di norma, il fegato genera tutto il colesterolo di cui il corpo può aver bisogno.

Inoltre, il colesterolo è introdotto nel tuo corpo anche attraverso il cibo, come ad esempio gli alimenti di origine animale come il latte, le uova e la carne. Una quantità eccessiva di colesterolo nel corpo è un fattore di rischio per le malattie cardiache.

Il colesterolo HDL (HDL-C) o colesterolo “buono”, è composto da particelle che sono lipoproteine ad alta densità e protegge dallo sviluppo di malattie cardiovascolari.

Il colesterolo LDL (LDL-C) o colesterolo “cattivo”, che è un lipide contenente lipoproteine a bassa densità.

Come il colesterolo alto causa malattie cardiache

Se nel sangue è presente troppo colesterolo, questo si deposita sulle pareti delle arterie, provocando un processo chiamato aterosclerosi, che rappresenta una forma di malattia cardiaca.

Il restringimento delle arterie determina un peggioramento del flusso sanguigno verso il muscolo cardiaco, che viene rallentato o bloccato.

In questo modo il sangue veicola l’ossigeno al cuore, e se non c’è una quantità sufficiente di sangue e di ossigeno al cuore, si possono avere dolori al petto.

Se la circolazione del sangue a una parte del cuore si interrompe completamente a seguito di un blocco, il risultato è un attacco di cuore.

Le due forme di colesterolo con cui molte persone hanno familiarità sono due: Lipoproteine a bassa densità (LDL o colesterolo “cattivo”) e lipoproteine ad alta densità (HDL o colesterolo “buono”).

Le LDL sono la maggiore fonte di placche che intasano le arterie. L’HDL lavora per eliminare il colesterolo dal sangue. I trigliceridi sono un altro grasso nel nostro flusso sanguigno. La ricerca sta ora evidenziando che alti livelli di trigliceridi possono anche essere collegati alle malattie cardiache.

I sintomi del colesterolo alto

Il colesterolo alto di per sé non provoca alcun sintomo, per cui molte persone non sono consapevoli che i loro livelli di colesterolo sono troppo alti. Per questo motivo, è importante scoprire quali sono i tuoi valori di colesterolo.

La riduzione dei livelli di colesterolo che sono troppo alti permette di diminuire il rischio di sviluppare malattie cardiache e di limitare la possibilità di avere un attacco di cuore o di morire di malattie cardiache, anche se le avete già.

I fattori che possono influenzare i livelli di colesterolo

La dieta, contenente grassi saturi, i grassi trans, i carboidrati e il colesterolo nel cibo che vengono assunti aumentano i livelli di colesterolo. Questo vuol dire che se si riducono nella dieta questi elementi grassi saturi, grassi trans e zuccheri aiuta ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue, Inoltre incrementare la quantità di fibre e steroli di origine vegetale sono un aiuto nel ridurre il colesterolo LDL.

Peso. Essere in sovrappeso, più che essere un fattore di rischio per le malattie cardiache, significa anche aumentare il colesterolo. La perdita di peso può contribuire ad abbassare i livelli di LDL, di colesterolo totale e di trigliceridi, oltre ad aumentare l’HDL.

Esercizio fisico. La pratica regolare dell’esercizio fisico è in grado di abbassare il colesterolo LDL e di aumentare il colesterolo HDL. Si dovrebbe essere fisicamente più attivi per 30 minuti ogni giorno.

Età e sesso. Invecchiando, i valori del colesterolo aumentano. Le donne, prima della menopausa, mostrano livelli di colesterolo totale più bassi rispetto agli uomini della stessa età. In compenso, dopo la menopausa, i livelli di LDL delle donne tendono ad aumentare.

Ereditarietà. I vostri geni in parte determinano la produzione di colesterolo nel vostro corpo. Il colesterolo alto nel sangue può essere ereditario.

Stato di salute. Ogni tanto, una condizione medica può provocare un aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. Tra queste ci sono l’ipotiroidismo (una ghiandola tiroidea poco attiva), malattie del fegato e malattie renali.

Medicinali. Alcuni farmaci, per esempio gli steroidi e i progestinici, sono in grado di provocare un aumento del colesterolo “cattivo” e una conseguente diminuzione del colesterolo “buono”.

Insoliti sintomi

Un sintomo specifico che può apparire se si soffre di ipercolesterolemia familiare (FH), è un gonfiore anomalo che compare nella zona del tendine d’Achille, nella parte posteriore della caviglia.

Avere il colesterolo alto è una condizione solitamente asintomatica, per esserne certi occorre fare un esame del sangue.

Occasionalmente il colesterolo alto può portare alla comparsa di alcuni grumi grassi, gli xantomi, che sono delle escrescenze di colore giallastro sotto la pelle, tra le dita dei piedi ma anche sul tendine di Achille.