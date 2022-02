Bonolis, scena surreale ad Avanti un Altro: “L’ha ingoiato per sbaglio” | VIDEO

Il conduttore Paolo Bonolis assiste ad una scena del tutto surreale ad Avanti un Altro, lo ingoia per sbaglio e tutti rimangono senza parole. Ecco cosa è successo realmente.

Il famosissimo conduttore televisivo ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera. Ad oggi, dopo svariati sacrifici fatti per soddisfare i suoi sogni, si ritrova a condurre un programma molto seguito. Sono diverse le puntate mandate in onda che ci hanno regalato un sorriso, il tutto è stato reso possibile proprio dai concorrenti che hanno deciso di prendere parte al programma. Non è di certo la prima volta che accade qualcosa di surreale all’interno dello studio, il conduttore però è abituato ad affrontare qualsiasi situazione.

In questa puntata però mai si sarebbe immaginato di dover affrontare una situazione simili. Come ben saprete lui è ormai affiancato dal suo grande amico Luca Laurenti. Insieme i due i regalano emozioni uniche e ci rallegrano le nostre giornate. All’apparenza potrebbero risultare in disaccordo su molti aspetti, adottando così comportamenti scontrosi l’uno contro l’altro. In realtà però i due sono davvero in sintonia e coltivano la loro amicizia ormai da molti ani. Insieme al conduttore infatti, ad affrontare la strana situazione, c’era proprio il maestro Luca.

Paolo Bonolis, lo ingoia per sbaglio ad Avanti un Altro, il pubblico sconvolto

Nella scorsa puntata del famigerato programma condotto da Paolo, il pubblico è rimasto completamente senza parole. Come vi abbiamo già anticipato non è di certo la prima volta che assistiamo ad una situazione del genere. Una concorrente, durante un intervento di Paolo e Luca rivolto ad una concorrente in attesa, ha spiazzato il pubblico con la sua risata. Inizialmente, sia il maestro Laurenti che il conduttore Paolo, si sono letteralmente spaventati sentendola. Si sono quindi avvicinati alla concorrente di nome Claudia, la quale stava semplicemente seduta in loro attesa.

Sobbalzando per lo spavento, Laurenti si è girato verso di lei ed ha chiesto spiegazioni. Successivamente, ironicamente, ha perfino detto: “Ha ingoiato un pupazzetto!”. Sentendo queste sue parole la ragazza non ha potuto fare altro che mettersi nuovamente a ridere lasciando il pubblico a bocca aperta.

Durante le varie domande che sono previste dal quiz del gioco, la ragazza non si è trattenuta ed ha continuato a ridere sonoramente. Al che, il maestro, si è avvicinato a lei ed in modo ironico le ha dato una mano per poter “sputare” il peluche ingoiato.

– “Sputa, sputa!” dice Laurenti alla donna. Nel mentre, il conduttore Paolo è rimasto completamente sconvolto dalla situazione, confessando di essere stanco di assistere ad episodi del genere.