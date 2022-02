Bancomat, questa condizione non vi farà prelevare nulla da oggi in poi. Ecco di che cosa si tratta e come poter rimediare.

Come ben saprete negli ultimi mesi il Governo ha imposto numerose regole da rispettare così da poter sconfiggere finalmente il nemico invisibile che ormai da due anni ha messo mezza popolazione mondiale in ginocchio. Il coronavirus fa ormai parte della nostra quotidianità da ormai due anni e ad oggi ci ritroviamo ancora a dover assistere a scenari surreali. Negli ultimi mesi, oltre alle varie norme anti-contagio, sono state imposto nuove regole da rispettare. L’Italia ha infatti deciso di fronteggiare il virus con il Green Pass, decisione molto chiacchierata ed incredibilmente criticata. Nonostante questo però, quella che prima doveva essere una semplice certificazione verde che identificava i vaccinati e negativi al tampone, oggi è diventata il biglietto da visita di tutti noi.

Senza il cosiddetto pass infatti ormai sono poche le azioni che si possono compiere poiché, anche se nessuno lo ha mai reso obbligatorio, ne è richiesto il possesso. Critiche e giudizi a parte, bisogna fare i conti con le nuove regole imposte dal Governo le quali impongono il possesso di tale certificazione in innumerevoli campi. Da oggi entrerà in vigore il Super Green Pass, ottenuto grazie alla terza dose di vaccino. Chi ha fatto i conti in prima persona con il virus però non noterà alcuna variazione.

Da oggi non potrai più prelevare al bancomat in questa condizione

Come ben saprete orami la certificazione verde è richiesta all’ingresso di innumerevoli locali. per poter accedere perfino all’interno dell’ufficio postale, si deve essere in possesso di esso. Ad ogni modo, come anticipato, senza vaccino o attestazione di negatività non si potrà più accedere agli uffici postali ed all’interno delle banche. Il dubbio quindi sorge spontaneo, si potrà semplicemente prelevare senza pass? Ebbene la risposta è abbastanza complessa poiché tutto dipende dal posizionamento del bancomat.

Se quest’ultimo infatti si trova all’esterno dell’edificio, al servizio di tutti, non sarà necessario possedere alcuna certificazione. Tutti coloro che non sono possessori di Green Pass o tampone negativo effettuato nelle ultime ore, potranno comunque prelevare al bancomat senza riscontrare alcun problema.

Se quest’ultimo invece dovesse trovarsi anche solo all’entrata dell’edificio allora tutti coloro che vorranno prelevare dovranno obbligatoriamente mostrare la certificazione. Il bancomat posizionato all’esterno è quindi un porto sicuro, se questo però non d’un tratto non dovesse più funzionare e la persona dovrà quindi accedere nella struttura, dovrà quindi mostrare tutto l’occorrente altrimenti non potrà entrare.