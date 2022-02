Amici, ballerina del talent incinta: partorisce poche ore fa: fan al settimo cielo

By

E’ stata una delle protagoniste di Amici di Maria De Filippi, adesso è diventa mamma per la seconda volta. Il lieto annuncio sui social ha fatto impazzire proprio tutti: ecco di chi stiamo parlando.

La famosa e amatissima ballerina e coreografa di Amici di Maria De Filippi è diventata una bis mamma. Dopo la nascita della sua prima figlia Nina, è arrivata la piccola Nora. Un’emozione grandissima per lei e il suo compagno Alessandro. Ma avete capito di chi stiamo parlando? scopriamolo.

La ballerina di Amici è diventata una bis mamma: il dolce annuncio

Sicuramente vi ricorderete di Romina Carancini, la ballerina di Amici di Maria De Filippi. Dopo poche ore dalla nascita della piccola Nora, ha annunciato il lieto evento sul suo profilo Instagram.

Tramite un post ha raccontato ogni dettaglio del parto. Dopo aver avvertito i primi dolori, ha affidato Nina ai suoi genitori ed è rimasta in ospedale, nonostante i medici le avevano consigliato di andare a casa, ma lei ha seguito il suo istinto.

Nel mentre, il suo compagno Alessandro si è sottoposto ad un tampone per restare vicino a Romina durante uno dei momenti più emozionanti della loro vita. Verso le 3:30 la ballerina ha chiesto l’epidurale e dopo poco si sono rotte le acque. Alle 4:48 del mattino è nata Nora. Un’emozione grandissima che lei ha commentato dicendo:

“La nostra vita cambia di nuovo. Sono super emozionata! Non vedo l’ora di vederti con la tua sorellina! Non mi faccio più alcuna domanda, ti guardo e tutto viene da se. Il cuore non si è diviso, s’è fatto più grande. Vi amo infinitamente.. a tutti e 3″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carancini (@rominacarancini)

Chi è Romina Carancini

Romina, uno dei volti di Amici di Maria De Filippi più amati di sempre. Ha partecipato al talent di Canale 5 nell’edizione del 2004-2005. Purtroppo, non ha trionfato ma è arrivata in finale e ha conquistato il quarto posto.

Dopo il programma è riuscita a cogliere opportunità importanti per la sua carriera, infatti, ha lavorato in diversi programmi televisivi come Ciao Darwin, Quelli che il calcio, Colorado e tanti altri ancora.

Oggi ha 37 anni ed è una bis mamma bellissima. Sui social è molto seguita e i suoi fan non si perdono un attimo della sua vita, anche se è molto riservata e cerca ad ogni modo di tutelare la sua privacy.