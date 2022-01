Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole sappiamo che uno dei protagonisti dovrà lasciarci. L’addio dell’amatissimo personaggio della famosa serie televisiva ha lasciato di stucco milioni di telespettatori: scopriamo di chi si tratta.

Un posto al sole è una delle soap opere italiane più amate e longeve di sempre. La fiction è ambientata a Napoli e dal 1996 è trasmessa su Rai Tre. Da anni, il pubblico italiano è affezionatissimo, proprio per questo, l’addio di uno dei protagonisti ha davvero scosso tutti i telespettatori: ecco cosa è successo. ù

Un Posto al Sole : il clamoroso addio

Cattive notizie per i fan di Un posto al sole. Purtroppo, secondo le ultime anticipazioni, l’amatissimo Patrizio Giordano ha lasciato Un posto al sole. Il 2022 non è iniziato per il meglio per i spettatori della famosa fiction di Rai 3, dato che anche Vittorio Del Bue è andato via.

Il giovane ha lasciato Napoli per partire per un viaggio di lavoro a Barcellona senza il biglietto di ritorno e probabilmente il suo amico Patrizio lo raggiungerà. Però l’addio di quest’ultimo ha davvero sconvolto tutti, perché nessuno se lo aspettava.

Una scelta improvvisa e sconvolgente, ma in molti credono che potrebbe essere solo un arrivederci, dato che ci sono diversi indizi che lo farebbero pensare. Infatti, Lorenzo Sarcinelli l’attore che interpreta Patrizio Giordano non avrebbe lasciato nessuna dichiarazione a riguardo e nemmeno ha salutato i fan attraverso il suo profilo Instagram.

Anticipazioni di Un posto al sole

Chiara è in un periodo davvero confusionario. A metterla in difficoltà è stata proprio la proposta di Ferri e Filippo e alla sua dipendenza da cocaina che si fa sempre più problematica.

Ma non è l’unica ad essere in un momento davvero buio, infatti, Bianca ha avuto un forte scontro con Katia. Marina Giordano, invece, si trova davanti a una scelta complicata. Dovrà scegliere tra Fabrizio e Roberto.

Anche Cerruti dovrà prendere una decisione importante, ovvero, se incontrare la persona con cui sta chattando, potrebbe rivelarsi una grande sorpresa per lui. Infine, sembra esserci un lieto fine per Raffaele e Renato, ma con loro non si può mai sapere.

Per scoprire di più su cosa accadrà prossimamente nella famosa soap opera, non ci resta che guardare la messa in onda su Rai 3 dalle 20:45 alle 21:15 dal lunedì al venerdì. Sicuramente ne vedremo delle belle, dato che non mancheranno tantissimi colpi di scena.