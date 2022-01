UeD, Andrea Nicole torna in studio: ora cambia tutto | Allibiti i spettatori

By

L’ormai famosa tronista del famigerato programma condotto da Maria, UeD, torna inaspettatamente in studio. La presenza di Andrea Nicole sconvolge tutti i presenti.

La famosissima tronista torna inspiegabilmente nello studio da cui deriva la sua notorietà dopo l’assurda fine del suo percorso. Come ben saprete la donna ha intrapreso un percorso del tutto inaspettato, sedendo sul trono del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Le dinamiche affrontate sono innumerevoli, non tutti però hanno ben compreso le sue scelte. Decisioni incredibilmente criticate da tutti coloro che siedono all’interno dello studio e perfino dai telespettatori da casa. Questo ovviamente ha recato molto dispiacere in lei che, consapevole dei suoi sbagli, si sarebbe comunque aspettata un trattamento diverso.

Erano due i corteggiatori che si contendevano il suo cuore, uno di loro mosso dall’istinto, ha deciso di agire prontamente presentandosi a casa sua. La situazione ovviamente non viene affatto apprezzata dalla redazione del programma, la quale era allo scuro di tutto. Vi sono infatti alcune regole da rispettare. Queste vengono elencate a tutti coloro che decidono di prendere parte al cast del dating show. tutti coloro che lavorano dietro le quinte e gli stessi autori, conduttrice compresa, pretendono serietà ed una massiccia dose di sincerità. Davanti al suo comportamento questi si sono sentiti presi per i fondelli ed hanno completamente perso le staffe.

Andre Nicole torna nello studio di UeD per chiarire la situazione

Bisogna però tener contro del fatto che, agendo in un determinato modo ovviamente ha infranto le regole, non è stata però l’unica a farlo. Ad iniziare tutto infatti è stato proprio il corteggiatore che, bramava di averla tutta per sé. La donna ha semplicemente ceduto e nel farlo, si è beccata tutte le critiche. Durante un’intervista rilasciata a Fanpage, la donna ha mostrato a tutti il suo punto di vista esprimendo i suoi pensieri ed il suo disaccordo.

“Secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo. Visto che l’obiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento.”

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate, la ragazza non si è pentita di aver agito d’istinto. ha chiesto più volte scusa per aver seguito il cuore, nonostante questo però le voci di corridoio non sono mai terminate.