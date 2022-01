Regina Elisabetta, sapete quanto prende il segretario? “Più del nostro Presidente della Repubblica”

Il segretario della Regina Elisabetta ottiene uno stipendio da capogiro, perfino più alto del nostro Presidente. Ecco quanto guadagna effettivamente restando al fianco della Sovrana.

La Sovrana è una delle persone più importanti del mondo interno. Regna su un regno vasto che da anni sostiene ed incoraggia la corona. Come ben saprete, alcune mansione non vengono affatto svolte dalla Sovrana, per questo motivo infatti ogni sua residenza ospita innumerevoli volti che servono la Regina. Ogni loro compito si incastra come un puzzle, così facendo tutto appare perfetto e curato al minimo dettaglio. La Sovrana ha già molto di cui doversi preoccupare, soprattutto in questo periodo che per via dell’allontanamento del nipote Harry sulla famiglia si è scatenato un putiferio.

I famigliari del ragazzo infatti temono che i sudditi possano in qualche modo perdere la fiducia riposta nella Famiglia Reale. Ad ogni modo, tutti coloro che lavorano al suo fianco vengono retribuiti in modo giusto, inoltre vengono loro assegnati dei giorni di ferie come di norma, le quali dovrebbero durare all’incirca 5 settimane. Sono molte le persone che lavorano per la Sovrana ed ognuno di loro ha uno stipendio diversi, tutto dipende infatti dalle mansioni che si compiono. Chi ha l’onore di sedere al fianco della Regina per le discussioni importanti viene quindi ripagato con un guadagno superiore e a tutti.

Quanto guadagna il segretario della Regina Elisabetta? La cifra è da capogiro

Come vi abbiamo già anticipato, la Sovrana offre opportunità lavorative ad innumerevoli persone. Le quali seguono semplicemente le mansioni a loro assegnate senza doversi affaticare troppo. Lo stipendio più basso arriva circa a 16 mila euro all’anno per compiere compiti secondari e di basso livello. Se si tratta di mansioni con importanza superiore allora il compenso sale incredibilmente. Bisogna inoltre ricordare che la Regina ha all’incirca un’entrata annua di circa 90 milioni di euro.

Chi ha l’onore di sederle accanto nella sua dimora vanta quindi di una spiccata intelligenza. In lui la stessa Sovrana vede un uomo pieno di talento ed è completamente fiduciosa. I suoi consigli infatti hanno fatto sì che molti scandali non venissero a galla, i quali avrebbero potuto rovinare completamente la reputazione della Famiglia Reale.

Lo stipendio quindi è direttamente proporzionale alla responsabilità delle sue azioni. Il suo stipendio raggiunge cifre inimmaginabili. Il suo guadagno ammonta infatti ad un pari di 250.000 sterline all’anno, incluse ferie e contribuiti. Molto più del nostro Presidente della Repubblica. Insomma, è il segretario più pagato del mondo intero!