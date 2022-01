By

Il famosissimo attore e doppiatore italiano, Pino Insegno, si racconta e svela una verità inaspettata spaventando tutti i presenti e Silvia Toffanin. Ecco tutti i dettagli.

Lui alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera, con il tempo ha riscontrato un successo inimmaginabile. Oggi il suo nome è conosciuto da tutti ed è infatti uno dei più noti volti del mondo dello spettacolo e del cinema. Con il tempo si è fatto largo tra i volti più famigerati per poi sovrastarli con la sua incredibile bravura. Oltre a rincorre il successo però, l’uomo ha messo su famiglia ed oggi è un padre magnifico. Vi sono alcune problematiche che però lasciano svariati dubbi e molta preoccupazione. Alcune sue rivelazioni infatti hanno gelato il pubblico, il quale ha prontamente tentato di capire.

Quando si fa parte di questo mondo bisogna tener conto di innumerevoli fattori che potrebbero compromettere la propria quotidianità. In questo ultimo periodo sono svariati i pensieri che gli frullano per la testa. Per questo motivo infatti, ha deciso di sfogarsi e parlarne apertamente. Mai si sarebbe però aspettato questa reazione da parte del pubblico, il quale è rimasto a bocca aperta. Vediamo quindi nel dettaglio la rivelazione dell’attore.

Pino Insegno lascia a bocca aperta tutti i presenti, compresa Silvia Toffanin

Nelle ultime ore il famoso attore, dopo un invito diretto dalla stessa conduttrice Silvia Toffanin, ha deciso di essere ospite in uno dei più famosi salotti televisivi. Nella scorsa puntata mandata in onda di Verissimo, dopo varie chiacchiere, ha rivelato una verità disarmante.

A quanto pare il noto attore si sente del tutto a disagio nella sua vita privata e famigliare. Il tutto potrebbe apparire strano ed incomprensibile, in realtà però è abbastanza lecito. Come ben saprete l’attore ha messo su famiglia ed a oggi ha ben 4 figli. L’ultimo di questi ha circa 2 anni.

“La cosa per cui rimango male è quando mi scambiando per nonno di mio figlio, dicono guarda ‘Pino col nipotino’ e mi dispiace anche se in effetti ho la stessa età di mia suora. Ogni tanto ci penso al fatto che quando mio figlio avrà 18 anni, io ne avrò 80 e mi fa un certo effetto.”

Queste sono le parole dell’attore, le quali hanno completamente straziato il pubblico presente e quello da casa. La stessa conduttrice è rimasta senza parole davanti a questa sua confessione. Il pensiero che affligge l’uomo ha completamente stravolto la sua quotidianità.