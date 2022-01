“Mossa di potere” Giucas Casella si brucia i piedi e chiama i soccorsi | Situazione indimenticabile

By

Il famosissimo Giucas Casella compie un’azione inaspettata e si brucia completamente i piedi. I soccorsi corrono in suo aiuto. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

L’uomo di successo ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera che lo rendono un volto molto noto nel mondo dello spettacolo italiano. Il suo nome è conosciuto perfino all’estero grazie alle sue spericolate azioni. Lui si mostra come uomo semplice e gentile, da sempre pronto ad aiutare il prossimo con tutte le sue forze. Attualmente si trova all’interno della casa del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip. Sono svariati gli episodi che lo vedono come protagonista indiscusso, all’interno della casa il suo comportamento non è affatto cambiato.

Il pubblico ha infatti avuto modo di conoscerlo profondamente e, grazie ai suoi discorsi ed ai suoi pensieri, si è aggiudicato l’attenzione di tutti i telespettatori. Questi ultimi hanno iniziato ad amarlo, stimarlo ed idolatrarlo. Insomma, la sua spiccata simpatia e la sua estrema gentilezza hanno conquistato tutti. Nelle ultime ore però è successo qualcosa di inverosimile, come ben saprete l’uomo ama le azioni spericolate e più volte all’interno della casa lo abbiamo visto provare. Questa volta però la situazione è completamente diversa.

Giucas Casella chiede i soccorsi per via dei piedi completamente briciati. Cosa è successo?

Come vi abbiamo già anticipato il suo percorso ha ottenuto un successo davvero inaspettato. Lui, senza dover mettere il atto alcun teatrino e senza fingere alcun sentimento, ha conquistato il pubblico essendo semplicemente sé stesso. Non tutti però comprendo a pieno i suoi comportamenti purtroppo, ovviamente non tutti conoscono realmente la sua storia.

Vi sono infatti alcuni concorrenti molto più giovani di lui che non comprendono a pieno i suoi pensieri. Ad ogni modo, nelle ultime ore, sul web, sta circolando un video che lo ritrae come protagonista indiscusso di uno degli eventi più inspiegabili della storia.

Le riprese hanno fatto il giro d’Italia, vediamo quindi nel dettaglio la vera motivazione di tanto scalpore. Pare che l’uomo, alcuni anni fa decise di accettare una sfida. Quest’ultima richiedeva molta concentrazione e resistenza. L’uomo, senza pensarci due volta ha agito d’impulso e si è scaraventato sui carboni ardenti.

Giucas Casella cammina sui carboni ardenti 😱 pic.twitter.com/PKNUnjonsk — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 31, 2022

Senza fretta, senza correre, l’uomo camminando ha attraversato una strada rovente. Successivamente però, dopo molti metri percorsi, i suoi piedi stavano andando completamente in fiamme, per questo motivo infatti sono prontamente intervenuti i soccorsi che hanno gettato acqua a volontà su di lui. Questa esperienza non la potrà mai dimenticare.