Tomaso Trussardi follemente pazzo di gelosia nei confronti di Michelle Hunziker, scoppia letteralmente la rissa con il cantante Eros Ramazzotti. Tutti i dettagli su quanto accaduto.

Come ben saprete negli ultimi giorni nella famiglia Trussardi si è scatenato un vero e proprio putiferio. La coppia, dopo innumerevoli anni di felice convivenza, ha deciso di porre fine alla loro relazione chiedendo l’immediata separazione. Non bisogna dimenticare che i due hanno due bellissime bambine, nate entrambe dal frutto le loro amore. Oggi, dopo lo scalpore iniziale, i due appaiono tranquilli ed abbastanza spensierati. Ovviamente, facendo parte del mondo della moda e dello spettacolo ormai da tantissimo tempo, sanno perfettamente come comportarsi e come trasmettere tranquillità ai propri fan, solitamente quello che appare però è semplicemente una facciata.

La realtà infatti è ben diversa da come viene descritta, nonostante l’incredibile maturità che i due tentano di adottare infatti, dietro i loro sorrisi, si nasconde un velo di tristezza. A mandare in fumo l’equilibrio e la tranquillità tanto sperata dopo la separazione, ci pensa proprio l’ex compagno della donna, ovvero il famosissimo cantante Eros Ramazzotti. A quanto pare quest’ultimo si è intromesso nella love story avvicinandosi notevolmente alla sua ex. Questo suo paso inaspettato ha fatto perdere completamente la testa a Tomaso, il quale ha prontamente risposto alla provocazione con toni affatto gentili.

Michelle Hunziker in mezzo a due fuochi, l’ex Trussardi e l’ex Eros Ramazzotti furiosi di rabbia

Come vi abbiamo già anticipato, la famosissima coppia ha deciso di mettere definitivamente un punto alla loro relazione. I motivi che si celano dietro questa decisione inaspettata sembrano innumerevoli. Nelle ultime ore però lo storico ex della donna ha deciso di alimentare il fuoco intromettendosi nei loro affari. A quanto pare il cantante ha espresso il suo pensiero a riguardo e la sua estrema vicinanza alla donna, nonché ex moglie.

Questo suo gesto non è stato affatto apprezzato dall’imprenditore Trussardi, il quale si è prontamente scaraventato contro di lui. Nonostante la rottura, Tomaso ama ancora follemente la donna e per questo motivo infatti ha perso completamente le staffe.

“Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto. Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’.”

Queste sono le parole di Tomaso Trussardi dette durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Questo suo sfogo ha di certo alzato un polverone che solo con il tempo si dissolverà.