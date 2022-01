Masticare l’alloro, dovremmo non farlo | Cosa succede al tuo corpo se lo fai

L’alloro è una pianta aromatica e medicinale commestibile, originaria del bacino del Mediterraneo, di cui sono noti i benefici per la salute.

Questa pianta può arrivare a misurare da due a sei metri di altezza.

Gli steli della pianta di alloro possono arrivare a misurare anche 6 metri di altezza. Le sue foglie coriacee con bordi ondulati e fiori biancastri, leggermente gialli, compongono delle siepi sempreverdi.

Non è insolito incontrare siepi di alloro nei giardini e negli spazi pubblici, nei pressi di ristoranti e negozi.

Oltre che cingere i giardini e le teste dei neolaureati, le foglie di alloro hanno anche proprietà molto benefiche per la nostra salute, che fanno di questa pianta dall’aspetto coriaceo una pianta essenziale nella nostra dieta.

Infatti con il suo aroma gradevole è un tipo di pianta che viene molto impiegata in cucina per dare sapore ai piatti. Uno dei vantaggi che derivano dall’assumere alloro, e che facilita la digestione, riduce i problemi intestinali quali gonfiore e la flatulenza.

Di questa piante sempre verdi sono note anche le proprietà lenitive contro le infezioni urinarie in quanto è un diuretico naturale. L’impiego di alloro favorisce così l’eliminazione delle tossine. Le foglie, a pezzetti o intere, possono essere aggiunte ai nostri piatti preferiti.

Questa erba aromatica è in grado di stimolare gli stomaci pigri e stuzzicare l’appetito e stimolare gli stomaci pigri. Dell’alloro sono conosciute anche le proprietà antinfiammatorie dovuto al loro contenuto di eugenolo.

Inoltre possono dare sollievo in caso di: dolori muscolari, distorsioni e dolori articolari legati ai reumatismi.

L’uso delle foglie di questa pianta aromatica aiuta a ridurre l’infiammazione in tutto il corpo, in particolare per quanto riguarda le articolazioni. Le foglie svolgono anche un’azione vasocostrittrice, questo le rende ideali per aiutare a regolare la circolazione sanguigna e a rilassare gli impulsi nervosi.

Per dare sollievo da un emicrania ed alleviare il dolore al collo o alla spalla, possiamo usare l’olio per massaggiare le tempie o l’area dolorante. Con le foglie di questa pianta aromatica si possono fare anche degli ottimi infusi o farne dell’olio utilizzando l’olio di mandorle dolci.

Masticare alloro crudo? Meglio di no!

In natura esiste una pianta simile a questa pianta aromatica che si chiama Lauroceraso, una pianta solo ornamentale, per cui è abbastanza facile rischiare di confonderle. Per questo molti pensano che l’alloro mangiato crudo possa avvelenare.

Tuttavia occorre dire che una volta masticate le foglie crude, queste rimandano al cervello un messaggio negativo.

Questo è dovuto al senso del gusto amarognolo, che rifiuta il cibo grazie alla stimolazione della ghiandola salivare.