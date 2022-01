By

La conduttrice Maria De Filippi perde completamente le staffe e lo dice davanti a tutti, gesto mai fatto in prima serata. Ecco cosa è successo realmente a C’è Posta per Te.

Tutto conosciamo la famosissima conduttrice. Negli anni si è fatta largo tra i volti più grandi conquistando l’attenzione del pubblico, il quale oggi la stima e l’ammira incredibilmente. Tuttora conduce ben 3 programmi televisivi di successo, ognuno dei quali ottiene un numero di ascolti inimmaginabili. In questo ultimo mese è iniziato il famosissimo programma da lei condotto, il pubblico lo attendeva ormai da tempo. Grazie a questo format la donna riesce ad aiutare tutti coloro che necessitano del suo aiuto, così da potersi ricongiungere con gli affetti persi nel tempo.

Sono numerosi gli episodi strazianti a cui assistiamo tanto quanto le storie drammatiche che vengono raccontate. Alcune volte però capita che, nonostante l’aiuto della conduttrice, le buone intenzioni di tutti coloro che si rivolgono a lei non sono completamente capite o semplicemente vengono sottovalutate. Il programma solitamente aiuta innumerevoli persone, non sempre però tutto procede secondo i piani precedentemente stabiliti. Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad un episodio sconvolgente, si trattava infatti la storia di due figlie in cerca del “perdono” del padre.

Maria De Filippi non resiste e lo fa in prima serata a C’è Posta per Te

Come vi abbiamo anticipato, nella scorsa puntata la conduttrice ha raccontato la storia straziante di due giovani ragazze che, nonostante il tempo passato e le delusioni ottenute, tentavano nuovamente di riconciliarsi con il padre. Quest’ultimo, diversi anni fa, si allontanò definitivamente dalla sua famiglia per varie problematiche riscontate nel rapporto con la madre delle protagoniste. Nonostante le buone volontà però, il padre ha comunque deciso di non aprire la busta. Al che, la stessa conduttrice ha chiesto spiegazioni e, l’unica motivazione che le è stata fornita trattava episodi del passato.

A quanto pare, alcuni anni fa, una delle due ragazze, chiese al padre un sostegno economico così da poter coronare il suo sogno e sposare l’uomo che tuttora ama. Questa richiesta è apparsa completamente fuori luogo all’uomo, il quale ha prontamente rifiutato. Ebbene, ha deciso di non avvicinarsi a loro così da non doverle aiutare sull’aspetto economico.

Sentendo le sue parole, la conduttrice, ha perso completamente le staffe ed ha risposto a tono.

“Quando una figlia si sposa, a chi ca*zo li deve chiedere i soldi se non al padre ed alla madre?”

Maria a C’è Posta per Te✈️✈️✈️ pic.twitter.com/5fLy2qFc47 — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 30, 2022

Questa è la risposta della donna, il pubblico di C’è Posta per Te, fan di Maria De Filippi, sentendo queste sue parole è rimasto completamente convolto. Successivamente l’uomo ha deciso di abbandonare lo studio e la donna si è direttamente rivolta alle ragazze. Dispiaciuta, ha chiesto scusa per non esser riuscita ad aiutarle.