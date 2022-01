Delia smascherata, lo nasconde nell’armadio: “Quando l’abbiamo vista è sbiancata” | VIDEO

Delia Duran smascherata. Ecco che cosa nasconde la modella venezuelana nell’armadio. Svelata la verità, i coinquilini sono senza parole e il pubblico anche.

La modella venezuelana colta in flagrante: lo nasconde proprio nell’armadio. Ecco che cosa hanno scoperto gli altri coinquilini. Assurdo.

Delia Duran colta in flagrante

Delia Duran è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 solo da qualche settimana ma da parecchi mesi è la protagonista indiscussa del famoso reality di Cinecittà. Si è fatta conoscere per essere stata protagonista, insieme ad Alex Belli e all’acerrima nemica Soleil Sorge, di un triangolo amoroso del quale ancora tutt’oggi si continua a parlare.

In molti, fuori e dentro il bunker di Cinecittà, non credono che la Duran sia sincera. Sui social si parla di recite e di parti assegnate fuori e studiate a tavolino, si dice che Delia, così come il suo ex compagno, stia solo dando prova della sua bravura d’attrice.

Questa telenovela che va avanti da ormai più di 3 mesi ha cominciato a stufare un po’ i telespettatori che non credono alla buona fede dell’ex attore di Centovetrine e della modella venezuelana.

A proposito di Delia, la gieffina è stata beccata a fare qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa nasconde nell’armadio della camera da letto. Vergognoso.

Che cosa nasconde nell’armadio la gieffina

Delia Duran è stata beccata. La modella venezuelana ha un segreto che potrebbe essere finalmente svelato.

Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, tutti l’hanno accolta benevolmente ma hanno cominciato a prendere le distanze da lei quando si sono accorti che alcuni atteggiamenti della venezuelana sono contraddittori e molto strani.

Nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha sconvolto tutti, persino i coinquilini. Parlando con Lulù e Manila, Jessica ha dichiarato di aver colto Delia sul fatto, beccandola a leggere delle cose all’interno del suo armadietto posizionato nella camera da letto.

La gieffina ha dichiarato che, non appena Delia ha incrociato il suo sguardo, si è spaventata ed è sbiancata proprio come se l’essere stata colta di sorpresa l’avesse messa in difficoltà. Anche Manila ha sostenuto di aver notato un atteggiamento strano della venezuelana.

L’ex miss Italia ha confessato di aver beccato anche lei più volte Delia con la testa nell’armadietto come se volesse nascondere qualcosa dalla vista di tutti. La Nazzaro ha detto poi, che nel confessionale le è stato chiesto di indagare su questa situazione e riportare quante più informazioni possibile. Che cosa succederà adesso? Alfonso Signorini parlerà di questa questione in puntata?