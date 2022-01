Cheslie Krist, avvocato e influencer, ha lasciato un bigliettino, prima di togliersi la vita. La ragazza si sarebbe lanciata dal 29esimo piano del palazzo in cui viveva.

Poche ore prima di compiere il gesto estremo, ha pubblicato su Instagram una sua foto con la didascalia: “Possa questo giorno portarvi riposo e pace”.

Aveva soltanto 30 anni Cheslie Krist, la giovane modella e influencer che la scorsa domenica si è tolta la vita, lanciandosi nel vuoto.

Il corpo senza vita dell’ex Miss America 2019 è stato trovato in strada, a Manhattan, intorno alle 7:30 del mattino.

Cheslie si sarebbe lanciata nel vuoto dal grattacielo in cui viveva. L’ultima volta era stata vista, da sola, sulla terrazza del 29esimo piano, ed è plausibile che si sia lanciata da lì, prima di finire sull’asfalto.

Krist ha lasciato un biglietto, indirizzato alla madre, in cui ha scritto di voler lasciare tutti i suoi averi alla donna, senza però chiarire i motivi del suo gesto.

Chi era Cheslie Krist

Giovane modella e influencer, nel 2019 Cheslie Krist aveva vinto il concorso di Miss America, salendo sul podio con altre due concorrenti afroamericane.

Prima di seguire le orme della madre, anche lei reginetta di bellezza, si era laureata in Giurisprudenza all’Università del Nord Dakota, conseguendo poi un master in Business Administration

Cheslie non lavorava soltanto come modella e influencer. Era anche impegnata in numerose battaglie politiche e civili. Attualmente lavorava come corrispondente della rete Extra Tv.

“Non era solo bella, era una persona splendida, era un avvocato, aveva una vita che tutti le avrebbero invidiato… È così triste”

ha detto tra e lacrime un funzionario di polizia, in un’intervista al Post.

Sotto shock i familiari e gli amici della giovane. Nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare una fine così drammatica.

“Incarnava l’amore e serviva gli altri, non importa se fosse nei panni di avvocato o quelli di Miss Usa o come conduttrice; ma soprattutto come figlia, sorella, mentore o collega e, sappiamo che il suo insegnamento sopravvivrà”

hanno scritto i familiari in una nota, confermando la notizia del decesso.