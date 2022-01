Charlene di Monaco, sta malissimo con la sindrome rara | Tutta colpa del principe Alberto

By

Sul ‘caso’ Charlene di Monaco indiscrezioni e rumors si susseguono. Di lei si sa che è tuttora ricoverata in una clinica privata di Zurigo (Svizzera). Si è trasferita in questa clinica lo scorso novembre dopo il rientro a Montecarlo da una permanenza di 8 mesi in Sudafrica.

Di recente, si accennava ad un imminente ritorno a casa della principessa triste Charlene Wittstock ma, ad oggi, la notizia sembra smentita. Si trova ancora nella clinica svizzera. Perché?

Charlene di Monaco sta malissimo: quale sindrome rara l’ha colpita?

Da indiscrezioni shock, pare che il male di cui non riesce a sbarazzarsi Charlene abbia origine dal principe Alberto.

Secondo alcune voci trapelate da Palazzo Grimaldi, la principessa sarebbe stata colpita dalla “sindrome di Rebecca”. Questa sindrome deriva da una particolare forma di gelosia causata dal passato amoroso del partner. Non è un segreto per nessuno: il principe Alberto è un ‘farfallone’ e pare proprio che abbia tradito Charlene oltre ad aver ‘sparso’ qua e là figli prima di sposarla.

Nessun commento da parte del Palazzo Grimaldi: finora, non ha né smentito né confermato queste voci.

Da dove partono le indiscrezioni sulla sindrome di cui soffre Charlene?

Il no comment da parte del Palazzo Grimaldi fa riflettere ed è importante anche conoscere le fonti da cui provengono le indiscrezioni riguardo alla sindrome di cui soffrirebbe Charlene.

I rumors sono stati rilanciati dalle riviste Schlager e LC News.

Da queste fonti risulta che Charlene non è in grado di superare il suo stato di profonda debilitazione dovuta, da una parte, alla grave infezione a naso, gola e orecchie di cui ha sofferto lo scorso maggio, dall’altra, alla gelosia per il passato amoroso di Alberto. La sindrome di Rebecca, questa forma di gelosia patologica, starebbe divorando la sua vita e la sua bellezza.

Dal canto suo, il consorte Alberto sembra essere dilaniato dai sensi di colpa al punto tale da aver affittato una villa vicino alla clinica svizzera dove è ricoverata Charlene per starle vicino il più possibile. Nell’ultimo anno, il principe sente di averla trascurata troppo.