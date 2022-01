Alberto Matano, avete mai visto la sorella? È di una bellezza sconvolgente

Alberto Matano, avete mai visto sua sorella? È una donna dalla bellezza sconvolgente. Ve la presentiamo.

Alberto Matano, il famoso giornalista e conduttore Rai, ha una bellissima sorella. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Alberto Matano e il rapporto speciale con la sorella

Alberto Matano è un famoso giornalista e conduttore televisivo, da tanti anni al timone de La Vita in Diretta. Si è fatto conoscere per essere stato, per un lungo periodo di tempo, il mezzobusto del Tg1, il contenitore di informazioni che gli ha dato la grande notorietà.

Classe 1972, Alberto è nato a Catanzaro. Il papà è un biologo in pensione mentre la madre, Marisa Fagà, è una insegnante ed ex assessore e sindacalista. La mamma di Matano è un personaggio molto noto nel mondo della politica. Per oltre 4 anni è stata Consigliere Regionale di Parità, nominata direttamente dal Ministro del Lavoro.

Il conduttore ha un rapporto molto speciale con la sua famiglia ed è particolarmente legato ai suoi fratelli, soprattutto alla sorella Luisa che vive a Milano, lontano da lui che si trova invece a Roma. I due vivono un rapporto quasi di simbiosi. L’avete mai vista la sorella del conduttore? È una donna dalla bellezza straordinaria.

Chi è la bellissima sorella del conduttore Rai

Alberto Matano è un amatissimo conduttore televisivo che si fa apprezzare dal pubblico per la sua semplicità e gentilezza. Ha un rapporto molto stretto con la sua famiglia, la quale, come ha affermato in più interviste, per lui è il vero dono della vita.

Il conduttore è particolarmente legato ai genitori, soprattutto alla mamma, Marisa Fagà che è un volto noto del mondo politico. Ha due fratelli, Vincenzo che vive a Bruxelles e Luisa che vive invece a Milano.

Matano ha sempre riferito di essere particolarmente legato a sua sorella. Luisa è una donna molto timida, riservata e introversa, dalla bellezza straordinaria. Alta, magra, con lunghi capelli scuri, è una donna davvero bellissima.

Non si hanno molte informazioni sul suo conto. La donna tenta di rimanere lontano dai riflettori e da sempre mantiene un profilo piuttosto basso. Lei e Alberto si adorano alla follia e nonostante vivano in due città diverse, cercano di trovare sempre il tempo per incontrarsi e trascorrere momenti insieme.

Per via della pandemia, i due fratelli non si sono visti per diversi mesi e la celebrazione dei cinquant’anni di matrimonio dei loro genitori, è stata l’occasione per incontrarsi dopo tanto tempo.