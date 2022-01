Striscia la notizia, ricordate Fabio e Mingo? Cacciati per un motivo gravissimo

Fabio Fabio e Mingo, ricordate i loro interventi nel famigerato programma Striscia la notizia? Il motivo della loro dipartita è legato a fatti gravissimi. Ecco tutta la verità.

Chi segue il famosissimo programma sa perfettamente di chi stiamo parlando. Loro sono stati dei volti che hanno interpretato un ruolo importantissimo. I due infatti erano degli inviati che si presentavano direttamente sul campo. I due hanno sempre con conquistato il pubblico con qualche risata ed ovviamente con delle verità disarmanti. Hanno preso parte al cast per molto tempo, successivamente però, inspiegabilmente, non sono più apparsi. Inutile dirlo, i loro fan si sono prontamente preoccupati pensando subito al peggio. Alcuni hanno semplicemente pensato che si trattasse di un allontanamento temporaneo e che da lì a breve sarebbero tornati a dar spettacolo. A quanto pare però vi sono dei motivi ben precisi che si celano dietro la loro lontananza.

I due inviati commisero atti gravissimi sono stati commessi dai due che, senza dare troppe spiegazioni, sono semplicemente scomparsi. Molti sono i dubbi legati al loro comportamento ed alla loro assenza. Oggi infatti potete finalmente venire a conoscenza della realtà dei fatti. A seguire il vero motivo dell’allontanamento dei due inviati speciali, spariti poi dalla circolazione.

Fabio e Mingo, il vero motivo dell’allontanamento da Striscia La Notizia

Come ben saprete il TG satirico riporta le ultime notizie con simpatia, ironizzando molto su ogni fatto riportato. Dietro ogni risata però c’è sempre una parte di serietà, usata proprio per informare tutti gli italiani. Gli inviati vennero allontanati diversi anni fa e da allora i due sono stati allontanati completamente dal mondo dello spettacolo. Le accuse rivolte a Fabio e Mingo sono innumerevoli e pesantissime, tanto che la loro reputazione venne completamente rovinata per via di alcune falsificazioni.

Gli autori, il 23 aprile del 2015, mandarono in onda una puntata che allarmò tutto il pubblico del programma. Il Gabibbo, prima ancora che il tutto iniziasse, comunicò la notizia a tutti i telespettatori. Disse infatti che, per via di alcune segnalazioni, gli autori decisero di sospendere nell’immediato i due inviati. Successivamente, dopo varie puntate, comunicarono la decisione definitiva.

A quanto pare i due presero per i fondelli la redazione mandando in onda episodi falsi che vedevano come protagonisti attori pagati. I due inviati vennero incriminati per un falso servizio e vennero cacciati ufficialmente. La redazione denunciò entrambi e dovettero pagare ben 175.000 euro. Mingo è tuttora lontano da questo mondo, Fabio però non ha alcuna accusa contro di lui.