Maria la smaschera davanti a tutti: “Ha un altro” gelo a Uomini e Donne | VIDEO

La famosissima conduttrice Maria De Filippi, smaschera davanti a tutti i piani di una corteggiatrice. Cacciata nell’immediato da Uomini e Donne. Tutta la verità a riguardo.

Come ben saprete il famosissimo programma televisivo condotto dalla De Filippi, negli anni ha riscontrato un particolare successo. In molti si presentano al dating show con la speranza di trovare l’amore della propria vita. Il format infatti consente a due o più persone di conoscersi e creare un legame, il tutto però fatto sotto gli occhi di tutti. Ovviamente questo aspetto ha innumerevoli pro ed innumerevoli contro. Alcuni dei partecipanti non pensano troppo ai riflettori e si buttano in storie d’amore senza fine, anche se, chi partecipa al programma solitamente ha una carriera da influencer davanti. Per questo motivo infatti è bene diffidare.

Alcuni corteggiatori/tronisti non sfruttano il programma solo ed esclusivamente per trovare la propria anima gemella, come di norma dovrebbe avvenire, ma bensì pensano a come questo programma potrebbe aprir loro le porte del successo. Proprio per questo motivo infatti, vi sono numerose regole da seguire se si vuole continuare questa esperienza. La conduttrice è molto attenta e teme che, dopo un legame creato, si possa creare scompiglio. A tutti coloro che decido di intraprendere questa avventura si chiede rispetto e sincerità.

Pizzicata da Maria De Filippi a Uomini e Donne, pubblico sconvolto

Come già anticipato, la donna è particolarmente attenta alle dinamiche che avvengono all’interno ed all’esterno dello studio del dating show. Non è di certo la prima volta che, inaspettatamente, si scopre la colpevolezza di alcuni partecipanti. I quali, essendo questo un programma in cui si trova l’amore, dovrebbero essere single e lontani da qualsiasi legame sentimentale.

A quanto pare però non è sempre così, una giovane ragazza nelle ultime settimane si è presentata agli autori del programma ed alla stessa conduttrice. Quest’ultima l’ha accolta a braccia aperte fino a quando non le sono state riferite alcune verità disarmanti.

Nelle scorse puntate il tronista Luca Salatino ha conosciuto dei nuovi volti, fra questi vi è proprio la diretta interessata. Eleonora ha già affrontato un’esterna con il tronista, il quale ha iniziato a provare simpatia nei suoi confronti. Le parole della conduttrice infatti hanno completamente stravolto il ragazzo, il credeva di aver finalmente trovato la persona giusta.

Prima di mandare in onda l’esterna dei due, la conduttrice ha bloccato il tutto ed ha segnalato la triste notizia. Si è presentata con un foglio di carta in mano, sul quale vi erano scritte le varie verità sulla ragazza. Maria ha deciso di non leggerle ad alta voce per non intaccare la reputazione della ragazza qualora fossero solo segnalazioni false.

Ha eliminato nome e numero di telefono del colui che ha contattato la redazione ed ha consegnato il tutto nelle mani di Eleonora. Quest’ultima leggendo, è rimasta completamente senza parole.