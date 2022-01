Maria De Filippi, l’amatissimo programma chiude per sempre? | Pubblico in rivolta

Per il momento, sembra si stia consumando un mistero relativo ad un reality show molto amato dal pubblico e gestito da Maria De Filippi e la sua redazione.

Mentre sul sito della redazione gestita dallo staff di Maria De Filippi i casting sono aperti, girano delle voci che, invece, il programma non si farà.

Maria De Filippi e il mistero del reality

La presentatrice più amata dalla televisione italiana, Maria De Filippi, in queste ore si trova al centro di un mistero che riguarda un docu-reality molto amato dal pubblico. Si tratta di un programma televisivo che va in onda in estate. Stiamo parlando di Temptation Island. Sembrerebbe, infatti, che non sia stato raggiunto un accordo tra la società di produzione di Maria De Filippi (Fascino PGT) e la società che detiene i diritti internazionali, la Banijay.

Un reality in cui i protagonisti, vip e non vip, arrivavano in coppia per poi separarsi e vivere diverse settimane separati gli uni dagli altri, in due villaggi turistici attigui ma non comunicanti. A fargli compagnia dei tentatori di sesso opposto dai quali avrebbero dovuto evitare di lasciarsi tentare, appunto.

Al posto di Temptation Island, dunque, sarebbe dovuto andare in onda il programma firmato da Maria Nazionale, chiamato Ultima Fermata. Un programma che doveva partire molto tempo fa. La chiusura di Temptation Island, dunque, non sarebbe dovuta agli ascolti bassi che, invece, erano il contrario.

Cos’è Ultima Fermata?

Il format che dovrebbe sostituire Temptation Island, in realtà, è assolutamente affine ad esso. Il fulcro, infatti, si focalizza sull’amore. La differenza, però, è che manca la figura dei tentatori. A condurre, sempre Filippo Bisciglia o almeno il pubblico lo spera. Per partecipare ai casting che si sono aperti sul sito di Witty è necessario essere in coppia ma non legati da matrimonio o figli in comune.

Anche ad Ultima Fermata le coppie vengono messe davanti ad un bivio e fare un percorso con se stessi, per capire se la coppia funziona. Del resto, lo dice anche il titolo del programma: chi partecipa avrà l’ultima chance di recuperare la propria storia d’amore.

Dato che sul sito di Witty ci sono i casting per entrambi i programmi, alcune indiscrezioni vorrebbero che, in realtà i reality potrebbero andare in onda entrambi in estate. Ultima Fermata all’inizio di giugno e Temptation Island alla fine della stagione, verso settembre.