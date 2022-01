Kabir Bedi, cosa è successo al suo volto: paura per i fan di Sandokan | I commenti impietositi

Il famosissimo attore che ha interpretato il ruolo di Sandokan molti anni fa, Kabir Bedi, con il volto completamente diverso. Tutti i suoi fan preoccupati: ecco cosa è successo.

Il noto attore con il passare degli anni ha conquistato l’itero pubblico italiano diventando un vero esempio da seguire. La star internazionale ama incredibilmente il nostro Paese e per questo motivo infatti ha sempre cercato di avvicinarsi il più possibile. Circa un mese fa infatti ha deciso di accettare la proposta di entrare a far parte del cast di uno dei programmi più rinomati della televisione italiana. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini lo ha invitato e, da allora, è un concorrenti effettivo del Grande Fratello Vip.

Lui confida molto in questa nuova esperienza e, anche se la maggior parte dei concorrenti che si trovano all’interno della casa sono notevolmente più giovani, lui ha trovato un equilibrio. Ogni giorno, il famoso attore, continua a percorrere il suo percorso senza riscontrare alcun intoppo. Il pubblico, con il tempo, ha notato la sua bontà d’animo ed ha iniziato quindi a sostenerlo e supportarlo in ogni modo. I suoi fan sono letteralmente impazziti per lui e sono fieri del suo comportamento e dei suoi pensieri. Uomo pacato e gentile, a cui appartiene una spiccata sincerità. Quest’ultima però, anche se usata sempre con delicatezza, non è stata apprezzata molto da alcuni concorrenti. I quali cercano in tutti i modi di crearsi delle dinamiche fondate su castelli di sabbia.

Kabir Bedi, cosa è successo al suo volto? I suoi fan preoccupati

Come già anticipato, il pubblico adora incredibilmente l’uomo. Il programma offre la possibilità a tutto il suo pubblico di seguire il reality h24/7. L’attore in questi ultimi giorni ha riscontrato un successo davvero inaspettato, ha persino superato una nomination davvero difficile con il massimo dei voti. Nelle ultime ore però qualcosa ha destabilizzato tutto l’immenso pubblico del programma. La regia infatti ha inquadrato il l’attore in compagnia del suo fedele amico Giucas.

I due hanno molto legato e condiviso diversi momenti delle loro quotidianità coltivando un rapporto indissolubile. Ognuno si prende cura dell’altro proprio come accaduto qualche ora fa.

Il vippone Giucas, mentre l’attore di Sandokan era comodamente seduto davanti allo specchio, tentava di sistemare e tagliare i suoi capelli. La regia ha ripreso la scena pensando che il pubblico del reality avesse apprezzato l’intera scena. Sul web però, inaspettatamente, si è scatenato un vero putiferio.

Molti utenti hanno infatti espresso la propria opinione e questa non era del tutto positiva. Alcuni dei suoi fan infatti sono rimasti completamente senza parole per il suo volto interamente stravolto. Quest’ultimo infatti appariva abbastanza diverso dal solito e su di lui sono volate numerose critiche.

Purtroppo, non si tiene conto del fatto che, l’attore orami non è più un giovincello. Le rughe ed i segni dell’invecchiamento primo o poi arrivano per tutti, basta solo accettarlo.