Il dolorosissimo passato di Lilli di UeD: “Ferite troppo profonde” | Anche Maria si commuove

Lilli, corteggiatrice nel programma condotto da Maria De Filippi, UeD, racconta il suo doloroso passato. La stessa conduttrice non resiste e si commuove davanti a tutti.

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un episodio del tutto straziante. Come ben saprete, chi decide di intraprendere un percorso del genere deve tener conto di innumerevoli fattori. Quando si percorre la famosa scalinata del programma i spettatori diventano notevolmente curiosi. Inoltre, se si riesce ad attirare l’attenzione vi è una buona possibilità di diventare famosi. Come suo solito fare, la conduttrice da sempre il benvenuto alle new entry e chiede loro di presentarsi raccontando il proprio passato. Solitamente, chi prende parte del cast non racconta la propria privata inizialmente poiché tiene conto del vasto pubblico.

Delle volte però capita che, alcuni presenti decidono di raccontarsi per far capire a tutti da dove provengono. La nuova corteggiatrice non si è posta alcun problema ad esporre il suo passato anche se questo è pieno sfaccettature. Il tronista Luca ha avuto l’onore di poter ascoltare l’intera storia, rimanendo in un doveroso silenzio. Tutti i presenti non hanno avuto il coraggio di esprimere la propria opinione dopo aver sentito le toccanti parole della ragazza. Scopriamo quindi nel dettaglio cosa è successo.

Maria De Filippi si commuove a UeD per via della storia di Lilli

Lei ha iniziato solo da pochi giorni e, il suo nome risuona già in tutto lo studio. La stessa conduttrice, dopo che la ragazza è scesa dalle famose scalinate presenti nello studio, le ha dato la parola per potersi confidare. Luca è rimasto molto attento e l’ha lasciata parlare. A quanto pare la ragazza ha vissuto un0infanzia del tutto particolare. Il suo rapporto con i genitori non è proprio dei migliori. Quando era solo una bambina ha dovuto assistere ad episodi strazianti, le varie problematiche che i genitori hanno affrontato si sono poi scatenate su di lei.

La ragazza ha confessato di aver vissuto per molti anni in casa famiglia, proprio per via delle scelte folli dei genitori. Quando aveva solo tre anni ha iniziato ad assistere ad episodi drammatici che, chiunque altro, vorrebbe solo dimenticare.

“Facevo avanti e indietro. A tre anni sono andata da Madre Teresa di Calcutta però là si poteva stare solo tre mesi. Quindi poi mio padre ci ha portato in Calabria con mamma, solo che lì poi giocava e non pagava l’affitto. Mia madre ci ha riportato Roma in casa famiglia, siamo stati altri tre anni, poi di nuovo mio padre ha cercato di convincere mio padre a tornare in Calabria. [..] Mia madre era innamorata e quindi ci credeva.”

Questo sono alcune delle sue parole, la stessa conduttrice si è commossa sentendole. Fortunatamente però, questa storia appartiene semplicemente al passato ed oggi è un nuovo giorno.