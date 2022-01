Gigi D’Alessio, spese folli per la clinica dove è nato il fratellino di LDA | Cifre monstre

By

Nelle scorse ore Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita del suo quinto figlio. Una notizia che in pochissimo tempo ha fatto veramente tanto scalpore. Ma sapete quanto il noto cantautore ha speso per la clinica? Una cifra assurda.

L’annuncio della nascita del figlio di Gigi D’Alessio in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. Nelle ultime ore ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto e congratulazioni da parte dei fan. Il noto cantautore è diventato padre per la quinta volta, un’emozione davvero grandissima.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito: la nascita di loro figlio

Gigi D’Alessio a 54 anni è diventato papà per la quinta volta, ad annunciare la lieta notizia è stato proprio lui attraverso un dolcissimo post sul suo profilo Instagram, dove ha scritto: “Francesco, benvenuto alla vita”.

Il bambino pesa 3 chili e 240 grammi, inoltre sia il piccolo che la mamma stanno bene. Per lei è il suo primo figlio, invece, il cantautore ha avuto tre figli da Carmela Barbato e uno da Anna Tatangelo, Andrea.

Quest’ultima, non ha reagito bene quando ha saputo che Denise Esposito era in dolce attesa, infatti, durante un’intervista rilasciata a Verissimo raccontò di aver appreso la notizia attraverso i giornali. E’ stato davvero un brutto colpo per lei.

Ma la nascita di una vita è sempre una grande gioia e sicuramente in questo momento avranno lasciato da parte i rancori e Gigi D’Alessio si starà godendo ogni attimo insieme alla sua nuova compagna.

Quanto ha speso per la clinica? La cifra è assurda

Francesco, il figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito è nato il 24 gennaio alle 15:14, in una clinica privata di Napoli. Il prezzo della struttura dove è venuto al mondo il piccolo è davvero salato, ma il famoso cantautore non ha badato a spese per questo momento così importante e delicato.

Nelle scorse ore, sul web è stata resa nota la cifra incredibile che avrebbe speso il cantautore per la nascita del suo quinto figlio. Un prezzo assurdo, davvero da capogiro: non immaginereste mai.

Insomma, secondo le varie indiscrezioni, Gigi avrebbe sborsato ben 1.500 euro solo per la clinica che è appunto privata quindi molto costosa. Precisiamo che la notizia non è stata confermata dai diretti interessati.

Ora la famiglia D’Alessio sta vivendo un momento bellissimo, la nascita di Francesco ha portato davvero tanta gioia. Anche LDA, figlio del cantautore e attuale allievo di Amici 21, ha commentato il lieto evento con tanta emozione: “Ho 2 fratellini spettacolari”.