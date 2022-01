GF Vip, terribile incidente per Manila: si sente male: “Soccorsi dall’esterno”

By

Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro vittima di un terribile incidente: si sente male. Ecco che cosa è accaduto alla amatissima reginetta di bellezza.

Manila Nazzaro vittima di una terribile incidente

Tra le protagoniste più chiacchierate ma allo stesso tempo amate del Grande Fratello Vip 6 c’è sicuramente Manila Nazzaro. L’ex reginetta di bellezza non è un volto sconosciuto nel mondo dei reality.

Solo poco tempo fa, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha preso parte con il compagno Lorenzo Amoruso ad un reality di Maria De Filippi, Temptation Island Vip. La Nazzaro ha partecipato al reality delle tentazioni per mettere in discussione il suo amore con Amoruso nei confronti del quale oggi non ha più alcun dubbio, i due si amano alla follia e non vedono l’ora di convolare a nozze.

All’interno della casa, Manila è considerata da tutti un punto di riferimento. Dolce, sempre sorridente e solare, saggia dispensatrice di consigli, è una mamma per i più giovani e una sorella per gli altri.

Eppure, la sua presenza nel bunker di Cinecittà disturba qualcuno. Da qualche settimana, Soleil Sorge che prima era la sua più cara amica, ha organizzato una vera e propria ribellione nei confronti della Nazzaro.

Nel frattempo, Manila preoccupa tutti. L’ex miss Italia è stata vittima di drammatico incidente. Ecco che cosa le è accaduto in casa.

Ecco che cosa è successo alla gieffina

Manila Nazzaro sta vivendo giornate di tensione nel bunker di Cinecittà e la colpa è di una gieffina in particolare, Soleil Sorge. Le due, che hanno iniziato insieme la loro avventura il 13 settembre, sono state per mesi ottime amiche ma da quando è entrata in casa Delia Duran, qualcosa è cambiato.

L’ex miss Italia si è avvicinata molto alla modella venezuelana e questo ha suscitato l’ira della Sorge che ha dichiarato guerra aperta alla Nazzaro. Le due ormai si ignorano e quando si parlano, è solo per lanciarsi frecciatine al vetriolo.

Intanto Manila preoccupa. L’ex reginetta è stata vittima di un incidente accaduto proprio in casa. In un video che è diventato virale, si vedono Barù, Delia, Kabir e Jessica seduti al tavolino in veranda intenti a fare colazione.

Si avvicina Manila, che si è appena svegliata, e Delia le chiede come si sentisse. Manila replica affermando che si sente poco bene e dichiara inoltre che le si è staccato un pezzo di dente. Commenta poi che “sta cadendo a pezzi”.

La scenetta è stata tragicomica e non sono mancati i commenti ironici sul web come chi ha risposto che per questo ‘terribile’ incidente è necessario mandare soccorsi dall’esterno.