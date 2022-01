GF Vip 6, ‘rissa’ dietro le quinte tra Alex Belli e Aldo Montano. Ecco che cosa non è andato in onda. Un video rivela tutta la verità.

Ecco come stanno davvero le cose tra Alex Belli e Aldo Montano. La rissa dietro le quinte del Grande Fratello ha creato scalpore.

Alex Belli e Aldo Montano, rissa dietro le quinte del GF

Non sono più compagni d’avventura Alex Belli e Aldo Montano e, a quanto pare, nemmeno più amici. L’ex attore di CentoVetrine e lo sportivo hanno definitivamente rotto i loro rapporti.

L’atteggiamento egocentrico, esuberante e le manie di protagonismo che caratterizzano il fotografo, non piacciono per nulla allo schermidore che ha messo, per tali ragioni, in discussione il suo rapporto con Belli. I due, tra l’altro, sono stati più volte protagonisti di accese discussioni fuori e dentro la casa.

Dopo la pessima figuraccia fatta in diretta nazionale da Alex Belli, il quale ha avuto un battibecco piuttosto acceso con il padrone di casa, Alfonso Signorini, lasciando poi lo studio, Montano ha voluto dire la sua e intervistato da casa Chi, ha rivelato un retroscena inaspettato: una rissa accaduta dietro le quinte del Grande Fratello che non è stata mai mandata in onda.

Tutta la verità in un video

Dopo la discussione avuta con Alfonso Signorini, ha deciso di mettere la parola fine alla sua presenza nel famoso reality di Cinecittà e di ritornare alla sua Factory creativa, come lui stesso ha dichiarato.

Ma è davvero così? Aldo Montano la pensa diversamente. Lo sportivo è stato intervistato da casa Chi e ha raccontato un episodio di cui nessuno sapeva nulla, una rissa accaduta tra lui e Belli dietro le quinte del Grande Fratello.

Aldo ha dichiarato che, secondo lui, il viaggio di Alex e il post di addio pubblicato su Twitter, altro non sono che una messa in scena per attirare ancora di più l’attenzione. Belli non lascerà mai il suo posto al Grande Fratello, anzi.

Montano fa poi una dichiarazione inaspettata. Sapete che cosa gli ha rinfacciato dietro le quinte del noto reality di Cinecittà? Queste le parole di Montano: “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?”. Insomma, le parole di Montano confermano che Belli è solo alla ricerca di popolarità.