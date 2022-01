GF Vip, Barù smaschera gli autori e la regia censura: “Fatto fuori subito”

Il vippone Barù senza freni, smaschera definitivamente gli autori del GF Vip e la regia tenta disperatamente di censurare. Gravi problemi per il gieffino.

Il vippone ne combina un’altra delle sue e fa letteralmente infuriare gli autori del programma Grande Fratello. Non è di certo la prima volta che il gieffino, con le sue parole taglienti, smaschera il copione degli autori. Il suo percorso è iniziato ormai da diverse settimane e fina dal primo momento ha complicato notevolmente i piani di quest’ultimi. Lo vediamo spesso infatti esprimere il suo pensiero senza pensare minimamente alle conseguenze negative che questo potrebbe scatenare. Più volte gli addetti che lavorano dietro le quinte gli hanno gentilmente chiesto di moderare il linguaggio o di accedere direttamente al confessionale così da poter parlare tranquillamente con lui.

Nonostante i continui richiami però, l’uomo continua imperterrito a seguire il suo percorso non curandosi dei giudizi degli altri. Perfino gli stessi concorrenti hanno notato questo suo aspetto che, svariati vipponi infatti non provano una particolare simpatia nei suoi confronti. Le sue parole taglienti hanno spesso offeso alcuni gieffini presenti all’interno della casa, i quali tendono spesso a seguire semplicemente una sorta di copione solo per poter apparire. A differenza loro, a lui non importa molto rimanere sotto i riflettori, ha infatti più volte confessato di non voler creare alcuna dinamica.

Barù smaschera gli autori del GF Vip, panico dietro le quinte

La sua presenza nel reality ha giovato notevolmente sugli ascolti del programma stesso. Lui infatti è un personaggio molto amato e stimato dal pubblico, la sua spiccata simpatia tagliente viene molto apprezzata dal pubblico. nella casa però la situazione è ben diversa. Alcuni vipponi pensano infatti che i suoi pensieri possano in qualche modo mettere in cattiva luce i loro ragionamenti ed i loro stessi pensieri.

Nelle ultime ore il gieffino ha deciso di “intervistare” i presenti creandosi uno studio tutto suo nella casa. Avvicinando le poltrone e posizionando una coperta rossa come sfondo, ha poi invitato uno ad uno i presenti ponendo loro alcune domande.

Giunto il momento di Manila Nazzaro, il vippone le ha chiesto dei figli. Dopo alcune risposte, la donna ha confessato di essere molto fiera di sapere che il figlio segue attentamente nel reality. Al che, inaspettatamente, il vippone le ha confessato che se lui fosse padre non farebbe vedere al figlio il programma poiché non lo reputa affatto educativo nei suoi confronti.

Vabbè abbiamo capito che venerdì verrà fatto fuori subito 🤣 — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 26, 2022

Queste sue parole hanno letteralmente destabilizzato la donna e tutti coloro che assistevano all’intervista. Manila quini, ha prontamente risposto ma la loro conversazione è stata completamente censurata. La regia ha disattivato i microfoni e cambiato inquadratura. Questa sesta edizione non sta riscontrando il successo tanto sperato, una cattiva luce su di esso non gioverebbe affatto sulla reputazione degli autori.