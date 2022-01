La vippona Delia Duran perde la testa e lascia definitivamente il marito Alex Belli buttando l’anello di fidanzamento e scaraventandosi letteralmente su Gianluca.

Sono innumerevoli le dinamiche tratta in questi ultimi giorni nel famigerato programma televisivo condotto dal famoso Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Come ben saprete la relazione fra i due è giunta ormai agli sgoccioli, sono diverse settimane infatti che entrambi danno spettacolo. Inizialmente l’ex vippone ha abbandonato la casa del reality per poter sistemare le cose lei. A quanto pare però la situazione non è affatto cambiata, anzi, i due appaiono sempre più lontani. La donna ha deciso di iniziare questo percorso per poter scoprire la verità, vuole venire a conoscenza di tutte le casella mancanti del puzzle.

Durante il tempo trascorso all’interno della casa, la donna ha tentato in tutti i modi di parlare con Soleil per poter venire a capo del tutto. Sono numerosi però gli scontri che le coinvolgono e per questo motivo si è intromesso proprio Alex. Ha infatti chiesto di parlare con le “sue” donne, il tutto però non è stato molto producente. Dopo varie sceneggiate Alex ha messo alle strette la moglie. Questo suo comportamento non è stato affatto apprezzato dalla donna, la quale negli ultimi giorni ha adottato atteggiamenti completamente diversi dal suo solito.

Delia Duran dimentica Alex Belli e si butta fra le braccia di Gianluca, tutti i dettagli

Nelle ultime ore all’iterno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti presenti hanno deciso di tenere una festa. Non esiste una reale motivazione per i festeggiamenti, semplicemente hanno deciso di rallegrare la situazione. Durante la festa la donna ha leggermente alzato il gomito e si è lasciata trasportare dall’aria di festa. Nel mentre però, apparentemente lucida, Ha preso una decisione definitiva. Tutti conosciamo le dinamiche che caratterizzano la loro relazione ed infatti sappiamo conosciamo il reale motivo che si cela dietro questa sua scelta.

Ad ogni modo, la donna, la scorsa notte ha deciso di mettere fine al triangolo amoroso costruito dal marito facendosi completamente da parte a lasciando loro lo spazio richiesto. Dopo averci riflettuto a lungo la vippona ha deciso di gettare l’anello e lasciarsi tutto alle sue spalle. Dopo la decisione presa però, non ha di certo perso tempo.

Si è infatti catapultata fra le braccia del nuovo arrivato Gianluca. Il vippone ha varcato la soglia della porta rossa solo qualche giorno fa ma, a quanto pare, questo breve lasso di tempo è bastato per aggiudicarsi l’attenzione della moglie di Alex. Completamente bagnata, dopo essersi buttata in piscina da vestita, ha poi danzato con lui fino alla mattina.