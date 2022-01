Avanti un altro, quanto incassa Miss Claudia in 24 ore: “Cifre da brividi”

By

Claudia Ruggieri interpreta Miss Claudia in Avanti un altro e sarete curiosi di sapere quanto incassa per ogni puntata. Continuate a leggere.

Miss Claudia di Avanti un altro è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli.

Il minimondo di Avanti un altro

Avanti un altro è il fortunato game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una volta la settimana, oltre ad essere trasmesso in fascia tardo pomeridiana, va in onda anche di sera. A far parte del minimondo, personaggi che sono entrati nel cuore degli italiani. Uno di questi è lo iettatore.

Oltre a personaggi simpatici, ci sono, immancabilmente, anche le figure più sexy e provocanti. Tra queste spicca Miss Claudia, la prosperosa cognata di Paolo Bonolis. Sì perché Claudia Ruggieri, al secolo, ha sposato Marco Bruganelli. Che sia un caso che abbia trovato posto ad Avanti un altro? Fatto sta che la coppia ma anche Paolo Bonolis, ci hanno spesso tenuto a non divulgare la natura della loro parentela.

In ogni caso, è innegabile la bellezza di Miss Claudia, classe 1983 che non è al suo primo impegno in televisione. La donna, infatti, ha iniziato la sua carriera sul piccolo schermo al Chiambretti C’è.

Inoltre, ha avuto anche una parte nel film L’Amore è eterno finché dura di Carlo Verdone. Galeotta fu la sua partecipazione a Domenica In nel 2004 dove conobbe proprio suo marito. Aveva soltanto 19 anni ed era stata appena mollata da un fidanzato gelosissimo che non voleva facesse televisione. I due si sposarono nel 2016. Sempre nel 2004 partecipò come ballerina alla trasmissione televisiva di Paolo Bonolis, vestendo i panni di ballerina.

Quanto guadagna Miss Claudia?

Benché non sia altissima (167 cm), Miss Claudia, al pari quasi della Bonas è entrata nell’immaginario collettivo degli uomini (e delle donne?) italiani. Ecco perché vanta oltre un milione di seguaci su Instagram.

Ciò che il pubblico si chiede spesso è quanto possa guadagnare una che fa il suo mestiere, soprattutto legato ad Avanti un altro. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, Miss Claudia, per ogni sua apparizione al game show di Canale 5, incasserebbe circa 1000 euro. La stessa cifra che porterebbe a casa la Bonas.

Miss Claudia ci tiene molto alla privacy della sua vita privata. Si sa solo che, per il momento, non ha figli e si gode i nipoti, ovvero i figli di Sonia Bruganelli. Proprio con loro, organizza spesso dei pigiama party.