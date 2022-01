La nuova allieva di Amici, Alice, lo fa in continuazione a tutte le ore del giorno e della notte. La regia la riprende mentre lo fa e tutti sono rimasti a bocca aperta.

Nelle ultime settimane abbiamo dato il benvenuto ad una nuova allieva nel famigerato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Questo talent, negli anni ha suscitato l’interesse di una buona parte della popolazione italiana, diventando così uno dei programmi più seguiti di sempre. Ogni giovane ragazzo che rincorre il sogno di fare carriera nel modo della danza e del canto ha come obbiettivo intraprendere un percorso nella famosa scuola. Non sempre però questo può realmente avverarsi poiché, nonostante le buone volontà, sono numerose le caratteristiche richieste per aggiudicarsi un banco.

I n questa nuova edizione sono numerosi infatti i giovani allievi cha hanno dovuto abbandonare il sogno poiché, i professori stessi, non li hanno reputati idonei. Inoltre, i posti sono davvero pochi, per questo infatti ogni talento deve dimostrare ogni giorno di meritarsi l’attenzione dei maestri. Lei, ha da poco varcato la soglia della porta della casetta dove ha poi percorso il resto di queste settimane. Il suo percorso non è iniziato nel migliore dei modi, insomma, inizialmente la ragazza si è completamente catapultata su tutt’altro sport.

Alice continua a farlo e la regia di Amici non può fare a meno di riprenderla

Chi segue il programma condotto da Maria, di certo è a conoscenza delle varie dinamiche trattate insieme ai professori prima ancora di poter prendere posto nella scuola. Dopo aver avuto una lunga discussione con loro infatti la ragazza ha preso finalmente la sua decisone definitiva. Iniziando il percorso sotto la guida attenda della maestra Alessandra Celentano. La ragazza, prima di accedere alla scuola, si identificava come una ginnasta professionista. Legata molto alla professionalità ed alla rigidità, non perde assolutamente tempo in fesserie.

La ragazza infatti, anche se il tutto non è affatto richiesto dai maestri della scuola, continua ad allenarsi giorno e notte rinunciando perfino al divertimento. Cosa del tutto inaspettata dal momento che, la giovane allieva, non ha affatto bisogno di affaticarsi tanto. Grazie alle riprese della regia del talent, abbiamo avuto modo di osservare i suoi comportamenti.

Le telecamere presenti all’interno della casetta hanno infatti ripreso i suoi innumerevoli allenamenti. I quali vengono svolti in ogni luogo: in cucina, in salotto, in camera ed in tutte le altre stanze.

Non solo di giorno, come di norma dovrebbe fare, la ragazza infatti si alza presto la mattina proprio per potersi allenare. Insomma, la determinazione di questa ballerina non ha affatto limiti.