Silvia Toffanin, prima di conoscerla Pier Silvio stava con lei: la conoscete tutti

Silvia Toffanin, chi c’era prima di lei nel cuore di Pier Silvio

Tra le coppie più longeve dello showbiz italiano vi sono Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice di Verissimo e il figlio dell’ex premier stanno insieme dal 2000. I due si sono conosciuti durante un match di beneficenza del Milan ed è stato amore a prima vista.

Nonostante stiano insieme da 22 anni, non sono ancora convolati a nozze. Come ha dichiarato la famosa conduttrice in una recente intervista, non ha bisogno di un contratto per dimostrare l’amore che prova per il suo compagno. Silvia e Pier Silvio hanno messo su famiglia: la coppia ha due meravigliosi bambini, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata invece nel 2015.

Chi è la famosa ex compagna di Berlusconi

La donna che ha conquistato il cuore di Pier Silvio prima della Toffanin è Emanuela Mussida. Imprenditrice milanese molto conosciuta ed ex modella, la Mussida oggi ha 50 anni e si è ritirata dalle scene.

Non adora più comparire sotto i riflettori e ha scelto di mantenere un profilo piuttosto basso. L’ex modella vive in Val di Cecina con il suo attuale marito che è un noto avvocato. Ha una figlia che frequenta le elementari.

Pier Silvio ed Emanuela si sono conosciuti nel 1984 a villa Arcore in occasione di un Capodanno. Il loro è stato un amore forte che si è coronato con la nascita di Lucrezia Vittoria che è mamma della piccola Olivia. I due si sono separati per incompatibilità caratteriali ma continuano a rimanere in buoni rapporti.