Il cambiamento proposto a causa di Sanremo 2022 in Rai sarà immediatamente visibile anche durante le altre trasmissioni televisive. Vediamo di cosa si tratta.

Sanremo 2022 inizierà il primo febbraio e si protrarrà fino a sabato 5 ma già fa parlare tanto di se. E non solo per la musica.

Sanremo 2022: tutta una questione di pubblicità

Il festival di Sanremo 2022 inizierà il prossimo primo febbraio. Il conto alla rovescia è iniziato ed il pubblico è già in febbrile fermento: non vede l’ora di ascoltare le canzoni. In Italia, insomma, non si parlerà d’altro per almeno una settimana (e più). Dai cachet stellari del conduttore Amadeus ai super ospiti, dagli outfit indossati dai concorrenti, alle canzoni che inizieranno a passare sin da subito, in radio. Attesissimo, sin da oggi, Checco Zalone. I giovani e meno giovani, invece, non vedono l’ora di vedere i Maneskin.

Per gli addetti al settore, un altro fattore è estremamente importante: il costo degli spazi pubblicitari all’interno di Sanremo 2022. Del resto, si tratta di un appuntamento con una grande incidenza di pubblico. Più seguite, soltanto le partite di calcio (neanche tutte) della nazionale. Stando a quanto ha riportato il Corriere, quest’anno è atteso un incremento di pubblico pari al 10%. Tra le edizioni più seguite, però, spicca quella del 2020. Ecco quindi che la Rai si adegua modificando i listini pubblicitari. Acquistare uno spazio pubblicitario durante Sanremo costerà agli interessati il 15% in più rispetto all’anno scorso.

Cosa cambierà quest’anno

Il cambiamento, probabilmente, verrà notato soltanto dagli spettatori Rai più attenti e fedeli. In sostanza, per chi non guarderà Sanremo 2022 potrebbe essere addirittura un cambiamento piacevole. Il tutto, riguarda il rispetto di una direttiva europea.

Per favorire un aumento degli spazi pubblicitari durante la messa in onda del Festival di Sanremo 2022, la Rai modificherà la distribuzione delle pause pubblicitarie durante il giorno. In particolare, dalle 18 alle 20:30 non ci saranno interruzioni pubblicitarie. Lo scopo è quello di non sforare in merito all’affollamento pubblicitario previsto dalla nuova direttiva Ue.

Stando a questa direttiva, la Rai, nella fascia oraria 18/24 ha a disposizione meno secondi da dedicare alla pubblicità. I telespettatori, dunque, dal 1 al 5 febbraio, potranno guardare i programmi del pomeriggio, da La Vita in Diretta fino a L’Eredità, senza essere interrotti da pause pubblicitarie.

Nei giorni di #Sanremo2022 non ci saranno pause pubblicitarie dalle 18 alle 20:30 (la prima al termine del #TG1).

Questo per preservare i break contenuti all’interno delle serate del Festival, in applicazione della nuova direttiva europea sull’affollamento pubblicitario.

Per ottimizzare ulteriormente gli spazi pubblicitari, la Rai ha previsto una pausa pubblicitaria per sabato 5, poco prima che venga annunciato il vincitore della kermesse.