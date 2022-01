Piatto del Maresciallo 3 ingredienti: gustoso e cremoso per principianti

Una ricetta super classica, il piatto del Maresciallo da far conoscere perché sicuramente piacerà a tutti, grandi e piccini.

Inoltre questa ricetta ha tanti lati positivi: è economico, veloce bastano 5 minuti, è facile e gustoso.

Piatto del Maresciallo

La ricetta della Piatto del maresciallo, è diventato un classico della cucina italiana, perfetta per chi ha poco tempo, bastano solo 15 minuti, per mettere a tavola un primo piatto saporito. Basta avere in casa 3 semplici ingredienti. Si potrebbe fare con qualunque tipo di pasta, ma le più indicate sono le penne lisce.

Le origini di questo nome “Piatto del maresciallo” non sono note, stando a voci, che non trovano conferma certa, sarebbe una ricetta messa in tavola da una Osteria del centro Italia per un Maresciallo ospite abituale della locanda. Un piato geniale nella sua semplicità, con quel tocco di cremoso dato dalla panna…

Ingredienti

Pasta (penne) 320 g

Cipolle rosse 1

Pancetta affumicata 100 g

Salsa di pomodoro 200 g

Panna da cucina 100 g

Sale quanto basta

Pepe quanto basta

Basilico 3/4 foglie

Prezzemolo una manciata

Parmigiano o pecorino a piacere

Olio extravergine di oliva 2 cucchiai

Preparazione

La prima cosa mettiamo sul fuoco la pentola per la cottura dell’acqua dove cuoceremo le penne. Poi proseguiamo con la preparazione con la base del condimento, ovvero il soffritto di cipolla rossa, che conferisce al piatto una nota dolce e saporita

Quindi prendiamo una padella e mettiamo la cipolla a sfrigolare per bene in un giro d’olio di oliva. Una volta che la cipolla ha raggiunto la doratura giusta, uniamo la pancetta affumicata a cubetti. Lasciamo tostare i dadini di pancetta facendoli diventare croccanti.

Una variante potrebbe essere impiegare dei cubetti di prosciutto cotto o una salsiccia sbriciolata. Nel frattempo una volta portata a bollore l’abbondante acqua salata e versiamo la pasta.

Quando la pancetta è dorata possiamo unire la passata di pomodoro e facciamo restringere il sugo. Facciamo ritirare il sugo, e quando questo è pronto spegnere la fiamma e aggiungere la panna, una bella spolverata di prezzemolo fresco, 3 o 4 foglie di basilico intere e si lascia sul fuoco ancora un minuto.

Infine, a fuoco spento, una spolverata di pecorino o parmigiano, secondo il gusto personale, aggiustate con sale e pepe e versate la pasta cotta al dente. A questo punto alziamo la fiamma e versiamo un po’ dell’acqua di cottura della pasta per fare mantecare il tutto. Ed ecco il piatto del maresciallo è pronto per essere servito ben caldo!