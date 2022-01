Isola dei Famosi, Ilary sconvolge i piani di Mediaset: non l’ha mai fatto nessuno

By

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sconvolge i piani di Mediaset. Nessuno prima d’ora aveva mai fatto una cosa del genere. Ecco che cosa ha combinato la moglie di Francesco Totti.

Ilary Blasi sconvolge i programmi dei piani alti di Mediaset. La moglie di Francesco Totti ha fatto un clamoroso strappo alle regole.

Ilary Blasi sconvolge i piani di Mediaset

Ilary Blasi pronta a ripartire. Dopo un anno lontana dal piccolo schermo, la moglie di Francesco Totti sta per ritornare in televisione. La Blasi sarà al timone dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi.

Il survival game partirà dopo il 14 marzo, a seguito della fine del Grande Fratello Vip 6, il reality condotto da Alfonso Signorini che tra poco più di un mese chiuderà le porte del bunker di Cinecittà.

La nuova versione del game show di Canale 5 si presenta già scoppiettante e ricca di colpi di scena. Secondo alcune anticipazioni, proprio come per il GF, anche per l’Isola ci sarà un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì.

Cambieranno tantissime cose, a partire dagli opinionistiche non saranno più Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ma al loro posto ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La Blasi però ha messo in crisi i vertici di Mediaset facendo una proposta inattesa che ha spiazzato tutti.

La proposta inattesa della conduttrice

Ormai ci siamo, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per partire. A marzo 2022 tornerà con un doppio appuntamento su Canale 5. Alla conduzione del noto survival game ci sarà ancora una volta Ilary Blasi che ha scelto come suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, new entry insieme ad Alvise Rigo che sostituirà Massimiliano Rosolino nelle vesti di inviato.

Curiosità sui naufraghi. Sono stati annunciati già i primi partecipanti. Tra i concorrenti dovrebbero esserci Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni, Ilona Staller e il figlio Ludwig Koons e le ex gieffine Floriana Secondi e Guendalina Tavassi. Incerta la presenza di Olga Plachina, moglie di Aldo Montano.

La Blasi però ha sorpreso tutti facendo una proposta inattesa ai vertici Mediaset. La conduttrice sta spingendo per avere a tutti i costi nel suo programma l’attore turco Can Yaman. Secondo alcune indiscrezioni, la presentatrice avrebbe proposto al tenebroso attore un cachet di 70.000 euro a puntata.

Per il momento Yaman non si è ancora espresso essendo impegnato in altri progetti lavorativi ma siamo sicuri che a breve ci saranno ulteriori aggiornamenti. Nessuno prima d’ora aveva fatto una proposta del genere e così costosa a Mediaset, la Blasi ha scioccato tutti.