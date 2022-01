GF Vip, il piano di Alex Belli viene a galla: “Tutti e 3 insieme in una casa”

Grande Fratello Vip 6, il piano di Alex Belli viene a galla. L’attore di CentoVetrine è stato sgamato. Ecco che cosa ha studiato a tavolino. Tutti i dettagli.

Il piano del gieffino è stato svelato, ecco che cosa ha organizzato Alex Belli all’insaputa di tutti. Davvero assurdo. Tutto studiato a regola d’arte.

Il piano di Alex Belli viene a galla

Sebbene Alex Belli non sia più un concorrente del Grande Fratello Vip 6, continua comunque a far parlare di sé. E anche tanto. Poco prima di Natale, l’ex gieffino è stato espulso dal gioco per aver violato le misure di sicurezza.

Per oltre 3 mesi ha tenuto alta l’attenzione su di sé per via del triangolo amoroso costruito con Soleil Sorge e la moglie, Delia Duran.

Secondo quanto dichiarato dalla modella venezuelana a Manila Nazzaro, l’ex attore di CentoVetrine avrebbe confessato alla compagna di averla tradita con la Sorge. Il loro matrimonio è dunque in crisi.

Intanto, mentre Delia si gode la sua esperienza nel bunker di Cinecittà, fuori dalla casa, l’ex gieffino continua a combinare guai. L’attore è stato sgamato. Belli aveva organizzato fin dall’inizio un piano che ha dell’incredibile. Davvero assurdo.

Delia e Soleil nella trappola del gieffino

Non smette di regalare colpi di scena il fotografo ed ex attore di CentoVetrine. La sua amante e sua moglie sono nel bunker di Cinecittà mentre lui attualmente, dopo una discussione con Alfonso Signorini avvenuta nel corso dell’ultima diretta, ha lasciato l’Italia ed è volato in Egitto.

Il fotografo però non la conta giusta e potrebbe essere in guai seri. Una talpa ha rilasciato delle dichiarazioni importanti al settimanale Nuovo affermando che il piano dell’ex gieffino è quello di continuare a destare attenzione puntando tutto su Soleil e Delia.

La fonte anonima dice che Belli avrebbe già organizzato tutto. Ora Alex si trova in Egitto e non sarà dunque presente alla prossima puntata del Grande Fratello e in quelle successive. In questo arco di tempo, la modella venezuelana e l’influencer italo-americana dovrebbero avvicinarsi e diventare amiche.

Si formeranno così le basi per mettere in piedi davvero un triangolo amoroso. La talpa ha parlato poi di un desiderio confessato più volte ad Alex, quello di vivere in una grande casa e stare in un grande letto, insieme a Delia e a Soleil. Già si mormorava che è l’ex gieffino fosse favorevole alla coppia aperta e, a quanto pare, è davvero così.