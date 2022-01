Eros Ramazzotti, dopo Michelle quella volta con Monica Bellucci in cui ha detto NO

By

Il famoso cantante Eros Ramazzotti, dopo la rottura con la showgirl Michelle Hunziker, il flirt con Monica Bellucci in cui ha detto un no categorico. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Il famosissimo cantante italiano ci ha fatto sognare grazie ai suoi incredibili pezzi, in cui si racconta e riesce a trasmettere emozioni davvero uniche. La sua musica ci ha accompagnati nelle diverse avventure nella nostra vita e tuttora continua ad ammaliarci con testi incredibili. Nel suo percorso ha incontrato diverse difficoltà, tutti conosciamo infatti la storia del suo amore per la showgirl Michelle Hunziker. La loro relazione ha coinvolto tutti i fan, i quali speravano di potersi imbattere in un amore così profondo e soprattutto vero.

Dalla loro love story, nacque una bellissima bambina di nome Aurora. Quest’ultima è riuscita a racchiudere dentro di sé ogni pregio di entrambi. Successivamente però, quando la figlia Aurora era ancora troppo piccola per capire, i due si separarono per motivi strazianti ed esterni al loro rapporto. Oggi entrambi sono felici, anche se la loro rottura li ha completamenti stravolti. A distanza di anni entrambi non rimpiangono nulla, sono sicuri infatti di aver dato il meglio di sé. Nonostante questo però vi sono alcuni dettagli che hanno letteralmente destabilizzato i loro fan.

Eros Ramazzotti ed il flirt con Monica Bellucci dopo la rottura con Michelle Hunziker

Come ben saprete, la loro storia d’amore durò svariati anni e per metabolizzare il tutto ci vollero altrettanti anni. Durante un’intervista rilasciata qualche tempo fa, il famoso cantante si è notevolmente complimentato con tutti i campioni italiani che hanno reso orgoglioso il nostro Paese. Successivamente per, tra un discorso e l’atro, il cantante si è fatto sfuggire un dettaglio che ha completamente sconvolto tutti i presenti. Quest’ultimo ha confessato un flirt inimmaginabile che coinvolge più una delle più belle attrice italiane.

Monica Bellucci, con la sua bellezza mediterranea ha ammaliato tutti gli italiani, i quali facevano e fanno tuttora a gare per potersi aggiudicare un’uscita con lei. A quanto pare però, ai tempi, il cantante non era affatto interessato, anche se entrambi non erano legati a nessuno sentimentalmente parlando.

Nonostante questo però, il cantante rifiutò l’invito della donna. Dopo lo spiacevole rifiuto quest’ultima non portò alcun rancore. Durante l’intervista il cantante ammise di essersi severamente pentito della scelta fatta. Ha inoltre affermato che, se potesse ritornare indietro, accetterebbe prontamente l’invito per trascorrere una bellissima serata insieme a lei.