Emilio Fede, cosa è costretto a fare per vivere: il viso stravolto mostra i segni del dolore

Il famoso giornalista Emilio Fede convive con delle problematiche serissime. I segni sul volto mostrano il dolore straziante che lo affligge. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Lui negli ultimi anni ha trovato innumerevoli problemi sul suo cammino, i quali lo hanno costretto ad una vita completamente invivibile che lo rende sempre più pessimista. Alle sue spalle ha moltissimi anni di una brillante carriera, il suo volto è conosciuto da tutta la popolazione italiana. I suoi interventi nei vari telegiornali sono stati incredibilmente utili a tutti noi che, attentamente, abbiamo seguito le vicende da lui trattane. Nell’ultimo periodo però la situazione si è notevolmente complicata. Le sue condizioni cliniche sono incredibilmente peggiorate e per questo motivo infatti tutto il suo pubblico che prima lo acclamava, ora è preoccupato per lui.

Alcune settimane fa, il famoso giornalista ha deciso di pubblicare alcuni post sulle diverse piattaforme social. Il suo volto stravolto però è la prova straziante di quanto questo periodo possa risultare difficoltoso per lui. Il dramma vissuto negli ultimi anni ha completamente cambiato la sua vita e la sua stessa quotidianità, influendo negativamente perfino sulle sue condizioni di salute. Attualmente lui è molto distante dal mondo che lo ha reso così famoso, prendere questa decisione ha straziato l’uomo, il quale amava il suo lavoro.

Emilio Fede, quotidianità completamente stravolta. Ecco il drammatico motivo che si cela dietro la sua lontananza

In pochi conoscono realmente la sua storia, essendo un uomo di successo e volendo mantenere un determinato livello di privacy, non ha mai confessato realmente i dettagli della sua vita privata. Una cosa però è nota a tutti, la morte della moglie lo ha cambiato ed ha perfino influenzato negativamente sulla sua salute. Il suo amore nei suoi confronti era realmente incondizionato e, vivere una quotidianità diversa da quella costruita con la sua dolce metà è stato a dir poco complicato.

Oggi lui si presenta in condizioni ancora più preoccupanti per via di un intervento non andato a buon fine. Questo infatti si è affidato ad un dottore che si spacciava per specialista, il quale però ha peggiorato incredibilmente le sue condizioni.

“È un momento terribile. Dopo che sono caduto per strada, un illustre chirurgo inglese, si fa per dire, mi ha operato alle vertebre e mi ha quasi paralizzato. Sto in carrozzina. Ho deciso che dedicherò una parte dei miei averi alla creazione di una fondazione che assista le persone malate, per non dimenticare chi soffre e non ha i mezzi per curarsi.”

Queste sono le sue toccanti parole che, lui stesso, ha deciso di comunicare nel giorno del suo novantesimo compleanno.