Bonolis, è guerra aperta con Enrico Papi. Il conduttore Mediaset punzecchia il collega ad Avanti un altro. Ecco come lo ha demolito in pochi secondi. Assurdo.

Tra i conduttori più amati della televisione italiana vi è senza dubbio Paolo Bonolis. Da tanti anni presente in televisione con la sua storica spalla, Luca Laurenti, è apprezzato da tutti per la sua ironia e la sua parlantina talvolta pungente.

Sempre sul pezzo, divertente e con la battutina pronta, il mattatore della tv italiana, così come è stato definito nel mondo dello spettacolo, tiene compagnia ai telespettatori italiani da tanti anni.

Ha condotto programmi che sono diventati popolarissimi come Ciao Darwin e Il senso della vita. Attualmente è al timone di Avanti un altro, il game show di Canale 5 che diverte e piace tanto al pubblico.

Proprio in occasione di Avanti un altro, Bonolis ha riservato una frecciatina al vetriolo allo storico collega Enrico Papi. Le parole che gli ha dedicato non sono state per nulla carine. Lo ha distrutto pubblicamente.

Guerra aperta tra i due conduttori

La carriera di Paolo Bonolis è sempre stata costellata da grandi successi e nonostante sia sul piccolo schermo da tantissimi anni, ancora oggi è tra i conduttori più apprezzati e richiesti della televisione italiana.

Attivo dagli anni ’90, Bonolis è amatissimo dai telespettatori. Enrico Papi è un altro presentatore iconico del piccolo schermo che dopo essere stato lontano dalla TV per diversi anni, è ritornato in pompa magna su Mediaset alla conduzione, la scorsa estate, di Scherzi a parte.

Tra Paolo Bonolis ed Enrico Papi, i rapporti non sono mai stati idilliaci. In una recente intervista l’ex conduttore di Sarabanda ha dichiarato che per un lungo periodo ha sofferto di depressione e che è stato lontano dalla televisione a causa di alcuni colleghi che lo hanno bullizzato impedendogli di lavorare serenamente in televisione.

Sono venuti fuori i nomi di Mara Venier e Paolo Bonolis. Mentre sulla prima, il presentatore ha smentito questa voce di corridoio, sul secondo non si è voluto esprimere. Questa mancata risposta confermerebbe l’astio che c’è tra i due.

A proposito di conflitti, Paolo Bonolis si è lasciato andare a delle dichiarazioni piuttosto forti nei confronti del collega. Durante una puntata di Avanti un altro, una concorrente ha chiesto a Bonolis di salutare il suo papà che tanto gli somiglia fisicamente.

In maniera ironica, Paolo ha replicato dicendo che gli è andata male poiché poteva somigliare a personaggi ben più belli di lui ma, e qui scocca la sua freccia al veleno, poteva somigliare anche ad Enrico Papi e quindi, poteva andargli peggio. Stoccata clamorosa per Papi.