Anna Tatangelo: dopo la nascita del figlio di Gigi D’Alessio e il momento del grande passo | “L’anello al dito…”

Anna Tatangelo, ha finalmente ritrovato la felicità, infatti, dopo anni è arrivato il momento che tutti aspettavano. Milioni di fan in delirio: scopriamo cosa è successo.

Dopo la nascita del quinto figlio di Gigi d’Alessio, ora anche Anna Tatangelo è pronta per annunciarci un lieto evento. Coincidenze? non lo sappiamo ma sicuramente fare un passo così importante è segno di rinascita, la delusione per la fine della storia con il cantautore neomelodico è ormai acqua passata.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il grande passo

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una delle coppie più discusse del momento. I due si sono conosciuti nel 2019 al Festival di Sanremo, dove dietro le quinte in attesa delle loro esibizioni, sono diventati prima amici.

Successivamente è scattato l’amore, a fare il primo passo è stata proprio lei, infatti, ha chiesto di incontrarlo per un aiuto con il suo nuovo album. Tra loro è nata una passione incredibile proprio nello studio di registrazione, da quel momento non si sono mai lasciati.

Anna Tatangelo è molto più serena e nonostante la fine della storia con Gigi l’abbia fatta molto soffrire, oggi ha cambiato totalmente pagina. La longeva relazione tra i due da cui è nato il figlio Andrea, è solamente un ricordo.

La cantante di Sora e il noto rapper sono pronti a compiere un grande passo che nessuno si sarebbe mai aspettato, soprattutto perché recentemente è venuto al mondo il quinto figlio di D’Alessio: scopriamo di più.

Anna Tatangelo e Livio Cori convolano a nozze? La verità

A quanto pare Anna Tatangelo e Livio Cori convoleranno a nozze molto presto. I due non lo hanno ancora annunciato pubblicamente, ma come ben sapete ai fan non sfugge proprio niente.

Su Instagram un dettaglio non è passato affatto inosservato, ovvero, in diverse foto si è intravisto un anello di brillanti sulla mano sinistra, anche Diva e Donna ha confermato l’incredibile scoop.

Insomma, la proposta sarebbe già arrivata, una bellissima notizia che ha emozionato milioni di fan. Tutti sanno che Anna Tatangelo sogna da tantissimo tempo un matrimonio e a quanto pare sarebbe arrivato proprio il momento per realizzare uno dei suoi desideri che con Gigi D’Alessio non aveva esaudito.

Livio e Anna sono più affiatati che mai, attraverso i social si mostrano sempre più innamorati ed è proprio per questo che non si esclude la possibilità che possano allargare la famiglia con un figlio, molto presto.