Amici, scoppia il finimondo: furiosa lite tra prof, volano stracci in aula | VIDEO

Due prof di Amici che si erano già scontrati, hanno litigato in malo modo in presenza di un allievo. Vediamo cosa è successo e perché.

Lo studente di canto di Amici, intanto, si è trovato conteso e sballottolato tra le decisioni dei due prof.

Amici: qual è il motivo del contendere?

Sembra che in questa edizione di Amici le litigate tra giudici e professori siano nella norma. Anzi, talvolta sono le liti ad essere protagoniste, quasi offuscando il talento dei giovani allievi della scuola più seguita della televisione.

Stavolta, a litigare sono stati in daytime Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il motivo del contendere è stato Crytical (allievo della Pettinelli, ndr) e alcune sue esibizioni. In pratica, la speaker radiofonica non ha visto di buon occhio il fatto che Rudy Zerbi assegnasse a Crytical una canzone di Ultimo. L’obiettivo del professore era quello di far emergere nell’alunno delle doti canore che spaziassero anche in generi diversi dal rap. Un modo per farlo preparare anche al serale.

Zerbi ci ha tenuto a precisare che la sua scelta sia stata legittima al fine di proporre agli allievi sfide nuove. Del resto, secondo lui, non esistono soltanto dei generi di perfezione musicale. Il limite degli allievi, per lui, dovrebbe essere testato, per vedere miglioramenti. Dopo aver proferito queste parole, Zerbi ha lasciato l’aula.

La lite tra Pettinelli e Zerbi

Dopo aver lasciato l’aula, il prof di Amici ha deciso di rientrarvi. Il suo scopo era quello, forse, di dare fastidio alla collega Anna Pettinelli. Zerbi ci teneva che la Pettinelli lasciasse l’aula lei al posto suo. Dopo aver cercato di portarla di peso fuori, il prof ha deciso di rimanere nell’aula mentre la Pettinelli faceva lezione.

Una condizione a cui la Pettinelli, però, non voleva starci tanto che la speaker ha richiesto l’aiuto della sicurezza:

“Regia potete portare via il professore Zerbi dalla sala in cui sto con il mio allievo?!”.

Il tutto sotto gli occhi dell’allievo che, dietro al suo pianoforte, non sapeva che pesci prendere ne cosa fare. La Pettinelli ha, poi, affermato che Zerbi è un impunito che stava ficcando il naso nei suoi affari. La scena che si è consumata davanti all’allievo, secondo la Pettinelli, non è stata un buon esempio per il giovane. Vedremo durante i prossimi daily e nel serale se gli animi si saranno sedati tra i due giudici oppure avranno altri motivi per discutere.