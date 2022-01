UeD, dal parterre di Maria al GF Vip: “Alfonso ha scelto proprio lui”

Un noto volto della trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, entrerà a breve nella casa del Grande Fratello Vip. Sui social è molto conosciuto, avete capito di chi si tratta? Scopriamolo.

Il giovane corteggiatore si sta preparando per varcare la famosa porta rossa di Canale 5, già in passato è comparso in televisione come corteggiatore a Uomini e Donne. Sicuramente il suo ingresso farà molto scalpore: conosciamo meglio il nuovo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è il nuovo concorrente del GF Vip: tutti i dettagli

A breve assisteremo all’ingresso di un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6, stiamo parlando proprio di Antonio Medugno. In molti lo conoscono perché è davvero popolare sui social, in particolare su Tik Tok.

Classe 1998, nato a Napoli città dove ancora oggi vive con la sua famiglia. Lo abbiamo visto pochi anni fa a Uomini e Donne. Decise di partecipare al programma per corteggiare la tronista ed ex Miss Italia Clarissa Marchese.

Oggi è single e chissà se riuscirà a trovare l’amore proprio dentro le mura di Cinecittà. Sicuramente con il viso da bravo ragazzo e il fisico scultoreo attirerà l’attenzione di molte vippone.

Antonio, oltre ad essere una vera e propria star su Tik Tok, è un modello di successo, infatti, ha lavorato anche per marchi molto importanti come Moschino. Nelle scorse ore, dei nuovi retroscena sul Grande Fratello Vip hanno fatto impazzire il pubblico, tra questi l’ingresso del modello campano: scopriamo tutti i dettagli.

Antonio Medugno al GF Vip 6

Antonio Medugno farà il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia tra pochissimo tempo. Siamo sicuri che la sua presenza scombussolerà gli equilibri dei concorrenti, dato che saranno molto scossi dall’abbandono di Manuel Bortuzzo.

Quest’ultimo ha deciso di interrompere il suo percorso al Grande Fratello Vip. Un addio molto difficile per i telespettatori di Canale 5, che lo hanno sempre supportato in questi ultimi mesi, ma anche per i suoi coinquilini, in particolare per la sua fidanzata Lulù Selassié.

Speriamo che il giovane e super sexy tiktoker porti tanta spensieratezza e allegria al Grande Fratello Vip, anche se alcuni fan del programma non sono così entusiasti da come si legge sul web:

Perché prendono praticamente tutti gli scarti di Uomini e Donne e di Temptation? Che palle #jessvip #gfvip https://t.co/5wBIN1cjQv — 声 | KOE 👨🏻‍🍳 (@koe0712) January 23, 2022

Ma Alfonso Signorini ha scelto proprio lui e sicuramente non ci deluderà. Per scoprire come se la caverà in questa sua nuova avventura nel reality di Canale 5, non ci resta che aspettare.