Tra i dessert al cucchiaio preferiti da tutti, c’è il Torroncino semifreddo, delizioso e davvero facile da realizzare. E’ fresco, dalle consistenze irresistibili, un dessert sorprendente, ricco e goloso coperto di panna e cioccolato fuso.

Ti sveliamo la ricetta, ingredienti e procedimento, per la preparazione di questo delizioso Torroncino, un dessert al cucchiaio pronto a stupire gli ospiti.

Torroncino: ingredienti per la preparazione del semifreddo

Riportiamo di seguito gli ingredienti per preparare il torroncino semifreddo considerando le dosi per 8 persone:

Ingredienti per il Torroncino:

Torrone bianco (150 gr)

Panna fresca (200 ml)

Zucchero (90 gr)

Acqua (80 ml)

Tuorli d’uovo (3)

Cioccolato fondente tritato (50 gr)

Bacca di vaniglia (1/2).

Ingredienti per guarnire:

Panna fresca (100 gr)

Cioccolato fondente (100 gr).

Preparazione del Torroncino semifreddo

La preparazione del Torroncino richiede 50 minuti + il tempo di riposo.

Si inizia spezzettando i 100 grammi di torrone per, poi, tritarlo nel mixer per ridurlo ad una consistenza granulosa. Andrà poi messo da parte.

Successivamente, bisognerà montare i tuorli d’uovo in una ciotola e far scaldare in un pentolino l’acqua con lo zucchero da mescolare per trasformarlo in sciroppo. Raggiungendo la temperatura di 121°, si aggiungeranno allo sciroppo i tuorli montando il tutto per ottenere un composto spumoso e chiaro.

A questo punto, si aggiungono il cioccolato tritato e la granella di torrone e si amalgama con cura.

Dopo aver montato a parte la panna, questa dovrà essere incorporata al composto.

Il prossimo passaggio consiste nel versare il tutto in uno stampo 23×11 cm, da avvolgere in una pellicola prima di inserire nel congelatore con un tempo di riposo di almeno 6 ore.

Una volta trascorse le 6 ore, si toglierà il semifreddo dal congelatore estraendolo dallo stampo e passandolo su un piatto da portata.

Non resta che preparare il composto per guarnire il Torroncino facendo sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con la panna fresca.

Ricordiamo che è possibile conservare in congelatore il Torroncino semifreddo fino a 4-5 giorni.