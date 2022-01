Torino ha salutato questa mattina la piccola Fatima, la bambina di 3 anni morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Milano, mentre era con il compagno della madre.

Ai funerali, che si sono svolti nella Basilica di Maria Ausiliatrice, era presente anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha stretto la madre della bambina in un lungo abbraccio.

La morte della piccola Fatima

Era la notte del 13 gennaio scorso quando in un palazzo di via Milano, a Torino, la piccola Fatima Skika, 3 anni, morì precipitando da un balcone al quarto piano, in circostanze ancora non del tutto chiarite.

In quel momento la bambina era con il compagno della madre, Azhar Mohssine, ora in carcere con l’accusa di omicidio colposo.

Agli inquirenti, accorsi sul luogo della tragedia, l’uomo raccontò di una caduta accidentale della piccola.

“L’HO PRESA TRA LE BRACCIA, STAVAMO GIOCANDO: IO LA LANCIAVO IN ARIA, POI MI È SCIVOLATA”

è stata da quel giorno la sua versione dei fatti.

Il racconto di Mohssine non ha mai convinto gli inquirenti, che l’hanno arrestato qualche giorno dopo la morte di Fatima, con l’infamante accusa di averla uccisa.

Stando ai risultati dell’esame autoptico, la bambina sarebbe morta per le gravi ferite riportate nell’impatto con il suolo.

Secondo il medico legale, Roberto Testi, la piccola Fatima sarebbe precipitata troppo distante dalle ringhiere del ballatoio per parlare di una caduta accidentale.

I primi riscontri mostrerebbero altro: la bambina sarebbe stata volontariamente lanciata dal balcone, finendo per compiere una sorta di parabola, prima di trovare la morte sull’asfalto.

Il patrigno di Fatima, però, continua a negare ogni accusa.

L’ultimo addio alla piccola Fatima

Questa mattina, nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, si sono svolti i funerali della bambina. Ad accogliere il feretro bianco, la madre e la nonna della bambina, che a fatica hanno raggiunto la chiesa.

Con loro il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha stretto la madre in un lungo abbraccio.

Delle spese per il funerale se n’è occupata l’amministrazione comunale del capoluogo piemontese, che ha anche provveduto a trovare un’altra sistemazione per Lucia Chianese, madre di Fatima, e per il suo primo figlio.

La donna è ora ospite di una casa protetta.

Palloncini bianchi e un peluche hanno accompagnato il feretro della bambina al cimitero, mentre le maestre della scuola materna hanno scritto un bigliettino in ricordo della piccola.

“Piccolo angelo vola più in alto che puoi”

è il messaggio d’addio delle insegnanti.

Intanto, proseguono le indagini sulla drammatica vicenda, per accertare se Azhar Mohssine abbia volontariamente lanciato la bambina dal balcone, come sostiene l’accusa, o se la piccola gli sia scivolata dalle mani, come lui invece continua a riferire, alterato da vodka e hashish, che aveva assunto quella sera.